Тимер Банк (Казань) понизил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Ваш накопительный» открывается теперь под 4—7,8% годовых (ранее — под 4,25—8,3%), а «Ваш пенсионный» — под 4,75—7,8% (прежде — под 4,75—8,3%). Минимальная сумма для двух вкладов — 1 тыс. рублей. Сроки размещения — один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

«Ваш мультивалютный» (от 30 тыс. рублей, срок — три, шесть месяцев или год) доступен в данный момент под 6,5—7,25% годовых (до этого — под 7—7,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность депозита «Ваше будущее» (от 100 тыс. рублей на год) составляет 7,5% (вместо 8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Вклады пополняемые.