Тимер Банк (Казань) понизил ставки по вкладам в рублях.
Депозит «Ваш накопительный» открывается теперь под 4—7,8% годовых (ранее — под 4,25—8,3%), а «Ваш пенсионный» — под 4,75—7,8% (прежде — под 4,75—8,3%). Минимальная сумма для двух вкладов — 1 тыс. рублей. Сроки размещения — один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
«Ваш мультивалютный» (от 30 тыс. рублей, срок — три, шесть месяцев или год) доступен в данный момент под 6,5—7,25% годовых (до этого — под 7—7,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Доходность депозита «Ваше будущее» (от 100 тыс. рублей на год) составляет 7,5% (вместо 8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Вклады пополняемые.
Тимер Банк ПАО «Тимер Банк» — универсальный региональный финансовый институт, один из крупнейших в Татарстане. До марта 2015 года функционировал под наименованием ОАО «АКБ «БТА-Казань». Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций и физлиц, привлечение средств населения во вклады. 20 февраля 2017 года ЦБ назначил в банк временную администрацию в лице АСВ.
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент конечными бенефициарами банка являются Роберт Мусин (72,2%), Вадим Соловьев (17,9%) и ПАО «Татфондбанк» (9,90%).