ЮниКредит Банк понизил ставки по вкладам в рублях. «Второй» (от 1 млн рублей от 91 до 181 дня) открывается под 8,06% (вместо 8,35%), «Первоклассный» (от 15 тыс. рублей, от 368 до 550 дней) — под 6,75% (ранее — под 7%), а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей, от 91 до 1 101 дня) — под 5,75—6,25% годовых (прежде — под 6—6,5%).

«Клик депозит» можно разместить под 5,25—5,75% (до этого — под 5,5—6%), а «Зарплатный» — под 6,25—6,75% (вместо 6,5—7%). Срок вкладов — от 31 до 150 дней. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей.

«Для жизни» (от 100 тыс. рублей) открывается на 270, 368, 735 и 1 800 дней (ранее сроки депозита составляли 368, 735 и 1 800 дней). Процентные ставки составят 7,5—8% годовых (прежде — 8—8,25%).

«PRIME» (от 1 млн рублей, от 91 до 368 дней) оформляется под 7—7,25% годовых (до этого — под 7,25—7,5%).

Пополнять можно вклады «Первоклассный», «Универсальный», «Клик-депозит» и «Зарплатный».

Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно или капитализируются.