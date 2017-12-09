Клиенты Сбербанка жалуются в «Народном рейтинге» портала Банки.ру на то, что 4 декабря 2017 года из-за технического сбоя у них были списаны деньги с карт и счетов, но сами операции при этом не прошли. Заявленное банком время возврата средств — до 9 декабря 2017 года — истекло, однако неверно списанные средства клиенты Сбербанка до сих пор так и не получили.

О том, что списанные, но не зачисленные в рамках сбоя денежные средства так и не вернулись им, клиенты Сбербанка начали писать утром 9 декабря.

Пользователь alex.mati жалуется, что 4 декабря попытался оплатить покупку в POS-терминале магазина дебетовой картой Сбербанка. В итоге терминал выдал чек о том, что эмитент недоступен, пришло СМС-сообщение о списании средств с карты, но средства на счет продавца не поступили.

«Продавец связался с банком-эквайером, чтобы отменить операцию, но трансакции в списке операций не оказалось. Продавец в этой ситуации ничем не помог. Звонок на 900. Девушка приятным голосом сообщила, что это централизованный сбой и что деньги к субботе должны поступить. Сейчас суббота. Денег нет», — возмущается alex.mati.

Форумчанка Babichevaall осуществила 4 декабря перевод с карты Сбербанка на карту стороннего банка. Перевод до сих пор не прошел.

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Пользователь Fatact911 погашал 4 декабря ежемесячный платеж по кредиту в Почта Банке с карты Сбербанка. Первая попытка осуществить операцию успехом не увенчалась. Но со второго раза, по словам форумчанина, «все прошло успешно». Тем не менее при входе в «Сбербанк Онлайн» оказалось, что деньги в счет погашения кредита списались со счета клиента дважды.

«Сразу же перезвонил в банк по номеру 900, автоответчик сообщил, что сбой и деньги вернутся в ближайшее время. На следующий день, 5 декабря, в выписке исчез несовершенный платеж, но деньги так и не поступили на счет. Перезвонил по номеру 900, дождался ответа оператора, сообщил о данной ситуации, на что получил ответ: не волнуйтесь, ваши деньги вернутся в течение пяти дней с момента инцидента. В итоге 9 декабря денег как не было, так и нет, — рассказывает Fatact911. — Связался с оператором по номеру 900, сообщил, что платеж так и не вернулся. В ответ мне сказали, что необходимо составить заявление и ждать! Срок рассмотрения — 30 дней (до 8.01.17). Как так? На мои скромные замечания об обещанном сроке возврата пять дней оператор сказал: «Ну в течение пяти дней вам же деньги не вернулись, значит, надо составлять заявление, и банк будет проводить расследование, по итогам которого сообщит о своем решении, возвращать вам деньги или нет».

На этой неделе в Сбербанке произошло сразу два технических сбоя.

В понедельник, 4 декабря, автоинформатор в кол-центре Сбербанка сообщал об ошибочных списаниях по некоторым картам. В тот же день сбой был устранен.

Сбербанк устранил сбой в проведении операций по картам Сбербанк устранил сбой в проведении операций по картам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Затем в пятницу, 8 декабря, стало известно, что в Сбербанке России наблюдаются сложности при совершении некоторых операций в офисах, кол-центре и каналах дистанционного обслуживания. Сбербанк признал сбой и устранил его в кратчайшие сроки.

В ответ на запрос портала Банки.ру в пресс-службе Сбербанка указали, что по всем идентифицированным пострадавшим клиентам Сбербанка все заблокированные средства на картах клиентов по сбою от 4 декабря возвращены до конца дня 8 декабря.

«Возможно, публикации (отзывы в «Народном рейтинге». — Прим. ред.) сделаны клиентами других банков, которые в день сбоя, по рекомендациям своих банков, обращались в кол-центр Сбербанка. По ним мы информацией о возврате средств не обладаем, поскольку сроки возврата средств этим клиентам определяются самими банками-эмитентами. Стандартный срок возврата по правилам международных платежных систем составляет 20 дней, — поясняют в пресс-службе Сбербанка. — Если данные клиенты являются клиентами Сбербанка, то, вероятно, по ним были какие-то индивидуальные отклонения и нам необходима дополнительная информация по данным клиентам для отдельного анализа причин и индивидуальной отработки».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru