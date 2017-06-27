Алеф-Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях и долларах.

«Океан мечты» привлекается теперь под 8,15—8,25% (ранее — под 8,4—8,5%) годовых в рублях, под 0,9—1,7% (вместо 1,05—1,85%) годовых в долларах США. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

«Верность традициям» с ежемесячной капитализацией процентов открывается под 7,5—7,75% (7,75—8%) в рублях и 0,7—1,45% (0,85—1,6%) годовых в долларах.

Вклады пополняемые, открываются на сумму от 50 тыс. рублей, 700 долларов и 700 евро на полгода или один год.