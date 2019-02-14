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Верность традициям

Алеф-Банк,

Алеф-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 183 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7 428
Ставка
7,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
183 дня 367 дней
от 100 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 6,9 7,15
183 дня 367 дней
от 1 700 $ до 1 000 000 $ 0,5 1,25
183 дня 367 дней
от 1 400 € до 1 000 000 € 0,1 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

3 000 рублей, 100 долларов/евро

Частичное снятие
возможно

размер неснижаемого остатка ежемесячно увеличивается на сумму выплаченных во вклад процентов

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 17:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верность традициям» в 5 городах России
56 733
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк»
Адрес
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
ОГРН
1027739176080
Сайт
www.alefbank.ru
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Телефоны
(495) 411-77-47

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