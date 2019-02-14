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Океан мечты

Алеф-Банк,

Алеф-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 183 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
15 379
Ставка
7,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
183 дня 367 дней
от 200 000 ₽ 7,55 7,65
183 дня 367 дней
от 3 000 $ 0,7 1,4
183 дня 367 дней
от 3 000 € до 300 000 € 0,15 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

3 000 рублей, 100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Океан мечты» в 5 городах России
60 450
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк»
Адрес
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
ОГРН
1027739176080
Сайт
www.alefbank.ru
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Телефоны
(495) 411-77-47

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