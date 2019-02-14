Океан мечты
Алеф-Банк,
Алеф-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,65%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 183 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 379 ₽
Ставка
7,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|183 дня
|367 дней
|от 200 000 ₽
|7,55
|7,65
|183 дня
|367 дней
|от 3 000 $
|0,7
|1,4
|183 дня
|367 дней
|от 3 000 € до 300 000 €
|0,15
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
3 000 рублей, 100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 31.01.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Океан мечты» в 5 городах России
60 450
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк»
- Адрес
- 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
- ОГРН
- 1027739176080
- Сайт
- www.alefbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-77-47
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Для посетителей Банки.ру
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Верность традициям
|7,15
|100 000 ₽
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