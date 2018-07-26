Грозит ли России дефицит долларов?

Нехватка валюты в обменниках банков возможна. Но пока все-таки маловероятна Фото: Вадим Рымаков/ТАСС

В России заговорили о новой девальвации рубля. Этому способствует ряд факторов — от бегства с нашего рынка иностранцев до роста ставок по валютным вкладам. К чему готовиться россиянам этой осенью?



Угроза страшнее наказания

Очереди в обменниках, чуть ли не ежеминутно меняющийся курс валют на электронных табло, тщетные попытки финансовых чиновников успокоить граждан, скупающих доллары и евро. Все это в России уже было. И, возможно, этой осенью нас снова ждет нечто подобное. Во всяком случае, поводов для беспокойства за судьбу российской валюты предостаточно.

Как показали недавние события, простого заявления двух американских сенаторов о намерениях внести законопроект о расширении санкций было достаточно, чтобы обвалить рубль и инициировать новую распродажу российских активов. Аналитики расценили это как исключительно политическое заявление, а не стремление навредить российской экономике. «Реальные санкции вызовут потрясения не только в России, но и приведут к серьезным экономическим последствиям для всего мира. Эффект карточного домика и масштабный делеверидж по всем рынкам неизбежны», — написал в своем телеграм-канале директор аналитического департамента «Локо Инвест» Кирилл Тремасов. «Мы не думаем, что санкции в отношении ОФЗ будут введены. В данной истории угроза страшнее наказания», — отмечает в своем комментарии аналитик «Альпари» Александр Разуваев.

Тем не менее даже этого хватило, чтобы индекс Мосбиржи вечером 24 июля ушел в минус, а курс доллара поднялся выше 63,5 рубля. К счастью, рубль немного поддержали растущая нефть (цена барреля Brent поднялась к 74 долларам) и продажа экспортерами валюты для налоговых выплат. Сложно себе представить похожую ситуацию с американской валютой. Даже рекордные распродажи российским ЦБ казначейских бумаг США не сказались ни на стоимости treasuries, ни на курсе доллара. В мае десятилетние UST торговались с доходностью 2,77—3,11%, в июле диапазон ставок снизился до 2,88—2,96%. Ужесточение политики ФРС способствует укреплению доллара относительно других валют. Отчасти поэтому нерезиденты продолжают сокращать свои позиции в российских активах. Последние данные ЦБ показывают, что во II квартале иностранцы вывели из России около 6 млрд долларов, снизив свою долю до 28,2%. К началу апреля (до введения новых санкций) она была 34,5%.

Приток валюты в Россию может сократиться

Но и без эффекта очередной порции санкций, отпугивающих иностранцев от вложений в рубль, нашей валюте не позавидуешь. Основным фактором слабости рубля остаются аукционы Минфина, ежедневно тратящего на покупку валюты на рынке до 15,8 млрд рублей. По признаниям самих финансовых чиновников, если бы не интервенции, доллар стоил бы 50 рублей. А в перспективе ведомство планирует увеличить покупку валюты. Согласно проекту «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019—2021 годы», в следующем году на это потратят 3,42 трлн рублей, или почти на 25% больше, чем в 2018-м. А всего за три года на покупку долларов направят 8,5 трлн рублей. Это 2/3 всей поступающей в страну валюты. В Минфине поясняют, что такая политика позволит снизить «чувствительность курсовых колебаний к динамике цен на нефть».

Все это означает, что доступность долларов и евро для бизнеса и простых граждан будет снижаться, а курс расти. Ко всему прочему, есть вероятность, что приток валюты в страну может сократиться, даже несмотря на стабильно высокие нефтяные цены. Напомним, что в середине июля Госдума в третьем чтении освободила попавших под санкции экспортеров от обязанности репатриации части валютной выручки. Иначе говоря, теперь компании, торгующие российским газом, нефтью, металлами и прочими ресурсами, могут не продавать доллары и евро на нашей бирже, а оставлять их на своих зарубежных счетах. В Райффайзенбанке подсчитали, что только за счет «Роснефти» российский рынок может лишиться от 25 млрд до 64 млрд долларов. «Отмена требований на репатриацию выручки будет способствовать увеличению оттока капитала и дальнейшему росту дефицита валютной ликвидности на локальном рынке», — предупреждают аналитики банка. По их оценкам, это приведет к росту курса доллара выше 65 рублей.

Теперь компании, торгующие российским газом, нефтью, металлами и прочими ресурсами, могут не продавать доллары и евро на нашей бирже, а оставлять их на своих зарубежных счетах.

В преддверии возможного дефицита банки уже начали запасаться валютной ликвидностью. Сейчас разместить депозит в долларах можно под 3—3,5% годовых, и аналитики не исключают дальнейшего роста ставок. Чтобы «охладить» рынок, регулятор даже ужесточил требования к резервированию валютных пассивов, тем самым препятствуя массовому перетоку средств вкладчиков в доллары и евро. Кроме того, по мнению аналитика «Альпари» Натальи Мильчаковой, тем самым ЦБ пытается снизить валютный риск банковского сектора. «Не исключено, что их побочным эффектом может стать временный дефицит наличной валюты у банков в периоды повышенного спроса на валюту, например летних отпусков», — говорит она.

По словам руководителя трейдинга БКС Александра Мюльбергера, пока дешевле всего занять валюту у розничных клиентов. Поэтому банки, которым сейчас нужно платить по внешним обязательствам, повышают ставки по депозитам. «Пока говорить о дефиците доллара на рынке не приходится, но вот занять валюту в России стало дороже. Разница ставок составляет от 0,6—1,5%», — говорит он. Директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук также говорит о росте премии по валютным займам в России. Он полагает, что в случае необходимости привлечь доллары и евро некоторым кредитным организациям придется заложить ценные бумаги. Другой возможный источник валюты — Минфин. На прошлой неделе ведомство разместило на банковских депозитах 0,5 млрд долларов, в результате рубль пошел в рост.

Мы можем увидеть доллар и по 70 рублей

С этой точки зрения курс на дедолларизацию, о котором вновь заговорили госбанкиры и финансовые чиновники, выглядит вполне логично. Ведь в случае возникновения дефицита валюты тем же банкам и крупным компаниям вновь придется идти за помощью к государству. Например, если на рынке возникнет кратковременный повышенный спрос на доллары и евро (скажем, для выплаты внешних долгов), то, полагает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг, Минфин может приостановить интервенции. А в случае системного дефицита ЦБ может вновь запустить валютное РЕПО. К такой поддержке финансового сектора регулятор прибег в 2014 году, что вместе с требованием к экспортерам поддерживать курс национальной валюты, продавая валютную выручку на бирже, отчасти остановило девальвацию. В апреле 2018 года представители ЦБ говорили, что не исключают возможности использования аукционов РЕПО в иностранной валюте для стабилизации ситуации на рынке в случае возникновения рисков финансовой стабильности.

Валютные вклады в тюрьме регулятора Центробанк ужесточит требования к банкам, привлекающим вклады в иностранной валюте. Эксперты считают, что таким образом регулятор препятствует конвертации рублевых сбережений в валютные.



Однако такой сценарий пока не рассматривает ни регулятор, ни участники рынка. Как отмечает аналитик БКС Сергей Суверов, многое зависит от внутриполитической ситуации в США. «Хотя конгрессмены призывают к усилению санкций, но в конце года планируется новая встреча Путина и Трампа», — напоминает он. А Вайсберг отмечает, что ежеквартально в страну приходит порядка 50 млрд долларов за счет внешней торговли. Этого, по его расчетам, хватит и на то, чтобы расплатиться по внешнему долгу, и отчасти покрыть отток средств нерезидентов из ОФЗ. «При стабильных ценах на нефть системный дефицит валюты вряд ли возможен», — полагает Суверов.

С другой стороны, признают эксперты, покупки валюты Минфином и ужесточение монетарной политики США не дадут рублю укрепиться. Поэтому курс доллара в ближайшие месяцы продолжит плавать в диапазоне 60—65 рублей. Некоторые эксперты не исключают, что если на рынке возникнет острый дефицит валюты, то мы можем увидеть доллар и по 70 рублей. К этому, скажем, может привести повышенный спрос на доллары и евро со стороны клиентов банков, которые склонны в кризисные моменты менять рубли буквально не глядя на курс. «Но это возможно только в случае возникновения паники у населения. К такому могут привести резкие продолжительные колебания курсов, как это, например, было в конце 2014 года», — говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Бахтин. Но на данный момент, успокаивает он, предпосылок к повторению такого сценария нет.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru