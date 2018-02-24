Fitch считает, что управленческие риски и геополитическая напряженность мешают развитию экономики РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.



«Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом», — говорится в сообщении.

Fitch отметило сильный баланс и улучшение экономической политики, при этом агентство также напомнило об управленческих рисках и геополитической напряженности.

«Позитивный» прогноз отражает укрепление экономической политики за счет применения более гибкого обменного курса, приверженности инфляционному таргетированию и разумной налоговой стратегии.