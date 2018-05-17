Банк «Югра» намерен обратиться в Верховный суд РФ с целью обжаловать решение арбитражного кассационного суда, отклонившего иск кредитной организации к Центральному банку России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ключевого собственника банка Алексея Хотина.

«Мы не согласны с позицией суда и намерены опротестовать его Верховном суде Российской Федерации. Мы абсолютно уверены в законности наших действий. Банк был устойчивым и мог занять прочные позиции, несмотря на все экономические потрясения, которые сейчас разворачиваются на российском рынке», — отметил бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев.

Представители банка в суде заявили, что ЦБ не имел достаточных оснований для ввода временной администрацию в «Югру» и в качестве формального повода использовал вынесение заведомо невыполнимого предписания о доначислении резервов. «По факту ЦБ совершил рейдерские действия по захвату управления и имущества банка, когда ввел в «Югру» временную администрацию», — озвучил позицию банка Шиляев.

«Напомню, что утверждения должностных лиц ЦБ о якобы наличии на момент ввода временной администрации забалансовых вкладов в «Югре» опровергались неоднократно проводимыми самим Банком России проверками. Кроме того, в справке уполномоченного от ЦБ от 30 июня говорится о том, что доформирование резервов не привело к возникновению в деятельности «Югры» оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Таким образом, ЦБ безосновательно ввел временную администрацию в жизнеспособную, законопослушную финансовую организацию», — сказал Шиляев.



Центробанк ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля 2017 года, а 28 июля у кредитной организации была отозвана лицензия.

