Британские банки смогут справиться с жестким Brexit без сделки с ЕС в марте 2019 года, потому что они обладают достаточным капиталом, чтобы столкнуться с любой турбулентностью на рынках. Об этом сообщил в среду комитет по финансовой политике Банка Англии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



«Комитет продолжает считать, что банковская система Великобритании сможет поддерживать реальную экономику даже с неурегулированным Brexit», — говорится в заявлении.

Достаточность капитала в британских банках в настоящее время достаточно высока, считает комитет. И это несмотря на то, что риски в мировой экономике повысились, особенно в сфере торговли.

Накануне Европейское банковское управление (EBA) рассказало о рисках, связанных с отсутствием подготовки финансовых учреждений Великобритании к выходу из ЕС. EBA считает, что банкам необходимо ускорить подготовку к потенциальному Brexit без сделки с ЕС и предпринять адекватные шаги для смягчения последствий Brexit, не полагаясь на возможные решения государственного сектора.

