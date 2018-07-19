Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы об аресте имущества 21 бывшего руководителя МАСТ-Банка на сумму 13,1 млрд рублей.

Ходатайство оставлено судом без движения до 13 августа в связи с тем, что АСВ к заявлению не приложило документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере. Это ходатайство было направлено в суд в рамках заявления АСВ о взыскании денежных средств с экс-руководителей организации.

В ходе проверки обстоятельств банкротства было установлено, что в период с 1 июня 2013 года по 24 июня 2015 года контролирующими банк лицами были совершены сделки по замещению ликвидных активов МАСТ-Банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц. Кроме того, на протяжении указанного периода банк не принимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований.

Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, отметило АСВ.

Арбитражный суд Москвы 26 августа 2015 года по заявлению Центрального банка РФ признал банкротом МАСТ-Банк.

Регулятор 24 июня 2015 года отозвал лицензию у МАСТ-Банка. Кредитная организация, по информации ЦБ, представляла существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и отзыва лицензии на осуществление банковских операций.