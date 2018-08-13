Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 78,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 68,505 рубля, курс евро повысился на 84 копейки до 78,09 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта продолжает активно сдавать позиции в начале недели на фоне укрепления доллара на мировом рынке и снижения нефтяных котировок. Курс доллара превысил 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года. Европейская валюта последний раз была выше 78 рублей 11 апреля 2018 года.

«Продолжается укрепление доллара на мировом рынке: сейчас пара евро/доллар падает на 0,11% и торгуется на уровне 1,139. При таком раскладе рубль, скорее всего, начнет день со снижения и вполне может нацелиться на отметку 70», — комментирует аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Однако, полагает он, по паре USD/RUB необходима хоть и небольшая, но коррекция, и рынок будет искать для нее повод.

Дополнительное давление на рубль на открытии оказывает дешевеющая нефть, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По данным на 10:00 мск, цена на Brent снизилась до 72,58 доллара.

«Промежуточная цель для доллара США на отметке 67,75 рубля достигнута. Следующая цель для американской валюты находится на уровне 71,5 рубля. Если рубль сохранит нисходящее движение, то пара USD/RUB к 3 марта 2019 года будет торговаться на уровне 77 рублей», — комментирует эксперт. По его прогнозу, для пары EUR/RUB целевой областью остается уровень 80 рублей.



Рубль может упасть до отметки 70 за доллар из-за «токсичной» лиры, добавляет аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, продолжающееся ослабление лиры все больше распространяет негатив на другие смежные площадки. В конце минувшей недели турецкая лира подешевела к доллару на 30%, а в понедельник — еще на 9%. Европейский центральный банк выразил свою обеспокоенность относительно некоторых крупных банков еврозоны, которые подвержены рискам от разрастания турецкого кризиса.

«Технический анализ подсказывает, что следующими остановками на пути ослабления рубля могут стать уровни вблизи 80,5 за евро (максимумы апреля) и 70 за доллар (круглый уровень, откуда пара откатывалась в январе и сентябре 2015-го)», — комментирует эксперт.

Только вблизи этих уровней можно рассчитывать, что трейдеры с рублем будут задумываться, не было ли ослабление российской валюты излишне эмоциональным, полагает аналитик.