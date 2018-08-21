Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение всеобъемлющего пакета санкций против России. Об этом говорится в речи министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, с которой он выступит во вторник в Институте мира в Вашингтоне.

«Агрессивное и враждебное поведение России подрывает международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность. Конечно, мы должны сотрудничать с Москвой, но мы также должны сказать прямо: внешняя политика России под руководством президента Путина сделала мир более опасным. И сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше, призывая Европейский союз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы по-настоящему стояли плечом к плечу с США. Это подразумевает единогласную реакцию на случаи нарушения закона, где бы и когда бы они ни происходили, начиная от улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма», — приводит пресс-служба британского МИД выдержки из речи Ханта.

В ходе визита в Вашингтон Хант встретится с госсекретарем США Майклом Помпео и другими членами американской администрации, с которыми обсудит ряд международных вопросов. Ранее вашингтонская администрация объявила, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.