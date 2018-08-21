США расширили антироссийские санкции, под ограничения попали ряд судов, компаний и физических лиц, сообщило Министерство финансов США.

Так, список киберсанкций пополнили два россиянина и две компании — петербургская компания Vela-Marine LTD и словацкая фирма Lacno S.R.O.

Под ограничения попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга, а также суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь», все они ходят под флагом России.

Санкции объявлены незадолго до выступления в конгрессе ответственной за санкции в американском Минфине Сигал Манделькер, которая отчитывается в банковском комитете сената по санкционному давлению на РФ.