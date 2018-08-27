Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в самарском АктивКапитал Банке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 3 млрд 903,423 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Наибольшая часть недостачи — 2 млрд 414,501 млн рублей — приходится на основные средства и хозяйственные затраты и возникла в связи с изменениями в правоустанавливающих документах, в части кадастровых номеров и долей права собственности на недвижимое имущество. Часть объектов отражена как вновь выявленное имущество с учетом присвоения им новых номеров.

В ходе инвентаризации выявлено имущество (земельные участки, нежилое помещение, мебель и прочее) в количестве 3 718 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка, уточняется в сообщении АСВ.



Недостача по прочим активам в размере 932,75 млн рублей связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача драгоценных металлов в размере 34,01 млн рублей связана с отсутствием результатов экспертизы подлинности слитков. По корреспондентским счетам в других банках-корреспондентах совокупная недостача составляет 2,975 млн рублей, она возникла в связи с отсутствием выписок, подтверждающих остатки денежных средств.

ЦБ лишил лицензии АктивКапитал Банк В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований нормативных актов.

Напомним, лицензия у АктивКапитал Банка была отозвана 29 марта текущего года. По данным ЦБ, «дыра» в балансе АктивКапитал Банка превышает 6 млрд рублей. Арбитражный суд Самарской области 21 мая признал АктивКапитал Банк несостоятельным (банкротом).



В июле регулятор сообщал, что обратился в правоохранительные органы по поводу вывода активов из кредитной организации.