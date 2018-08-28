Агентство по страхованию вкладов от имени Русского Трастового Банка хочет обанкротить бенефициара микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама в связи с неисполнением им договора поручительства по кредиту, сообщает газета «Коммерсант».

Накануне стало известно об иске указанного банка, где АСВ ведет процедуру конкурсного производства, о банкротстве председателя совета директоров МФК «Домашние деньги» Евгения Бернштама, который также является учредителем МФО «Финотдел» и коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн». Исковое заявление оставлено без движения до 17 сентября.

АСВ подало иск о банкротстве основного бенефициара «Домашних денег»​ Русский Трастовый Банк (конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов, АСВ) подал иск о банкротстве председателя правления совета директоров микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из картотеки материалов дел Арбитражного суда Москвы.



По словам собеседников «Коммерсанта», АСВ банкротит Бернштама в связи с неисполнением им договора поручительства по кредиту. Как следует из материалов спора, рассмотренного 25 сентября 2017 года в Гагаринском районном суде Москвы, Русский Трастовый Банк подавал иск к МФО «Финотдел» по поводу возврата ранее предоставленной МФО кредитной линии на 10 млн рублей, по которой поручителем был Бернштам. Также в обеспечение по кредиту банку был предоставлен в залог портфель займов стоимостью 12,5 млн рублей. В августе 2016 года у Русского Трастового Банка была отозвана лицензия. А в 2017 году АСВ потребовало возврата кредита в связи с неплатежами. Общая задолженность МФО «Финотдел» составляла на тот момент 10,1 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования АСВ и постановил обратить взыскание на заложенный портфель займов.

Однако, как сообщили «Коммерсанту» в «Финотделе», взыскание на заложенный портфель обращено не было, на торгах он не продавался, что в компании считают нарушением. Сам Евгений Бернштам от комментариев отказался. В АСВ вопрос о реализации залога не прокомментировали. «Заемщику уже предоставлялась возможность внесудебного урегулирования задолженности, которой он не воспользовался, — отметили там. — Агентство действует в интересах кредиторов и в строгом соответствии с законодательством о банкротстве».



По словам юристов, нарушений в действиях кредитора нет. «По закону кредитор имеет право сам решать — взыскивать ли ему долг с должника или с поручителя, обращать взыскание на предмет залога или нет», — отмечает начальник юридического управления СДМ-Банка Александр Голубев. По мнению главного юриста ЮК «Сотби» Алексея Болоцого, вероятность признания Евгения Бернштама несостоятельным с учетом решения Гагаринского суда оценивается как высокая, особенно с учетом числа исков АСВ к компаниям, связанным с Бернштамом. В августе АСВ от имени банка «Интеркоммерц» также подало иск о признании банкротом МФК «Домашние деньги», сумма долга компании перед банком — более 1,7 млрд рублей. Кроме того, от имени банка «Финансовый Стандарт» АСВ предъявляет требования к «Финотделу» на сумму свыше 200 млн рублей. При этом банкротство бенефициара не помешает данным судебным разбирательствам, уверены эксперты.