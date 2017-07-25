Иск к Центробанку о признании незаконности действий ЦБ по введению временной администрации в банк «Югра» был подан бывшим председателем правления кредитной организации Дмитрием Шиляевым. Об этом Банки.ру сообщили представители Шиляева.
«Впервые в истории российской банковской системы была остановлена работа действующего банка, у которого не было никаких признаков несостоятельности, — рассказал Дмитрий Шиляев. — На момент введения временной администрации в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций».
По его словам, все операции проходили без задержек, на счетах и в кассах банка находились средства в достаточном количестве.
«Все нормативы также банком выполнялись. Это видно из финансовой отчетности «Югры» по состоянию на 1 июля. Решение о вводе временной администрации и объявление моратория на выплаты были незаконны, поэтому я надеюсь, что суд примет нашу сторону», — отметил он.
Арбитражный суд Москвы принял данное заявление к рассмотрению. Все документы, подтверждающие финансовую состоятельность банка «Югра» на момент введения временной администрации, также переданы к рассмотрению.
Как сообщал Банки.ру, иск о признании незаконными действий Центрального банка был подан от имени банка «Югра» и зарегистрирован 24 июля.
10 июля ЦБ назначил в банк «Югра» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов сроком на полгода и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. АСВ оценило страховые выплаты вкладчикам банка «Югра» в 169,2 млрд рублей. Как говорил зампред ЦБ Василий Поздышев, в банке есть признаки предоставления недостоверной отчетности, возможного манипулирования с вкладами и вывода активов.
19 июля Генпрокуратура опротестовала приказы Банка России о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и о введении временной администрации. ЦБ 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию регулятора в отношении «Югры» и соответствие действий, «принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов».
Выплаты возмещения вкладчикам «Югры» начались 20 июля. Всего планируется выплатить более 170 млрд рублей страховых выплат. Со своей стороны Генеральная прокуратура предлагала приостановить выплату страховки.
Банк «Югра» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании решений и действий Центробанка незаконными.