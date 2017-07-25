Иск к Центробанку о признании незаконности действий ЦБ по введению временной администрации в банк «Югра» был подан бывшим председателем правления кредитной организации Дмитрием Шиляевым. Об этом Банки.ру сообщили представители Шиляева.



«Впервые в истории российской банковской системы была остановлена работа действующего банка, у которого не было никаких признаков несостоятельности, — рассказал Дмитрий Шиляев. — На момент введения временной администрации в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций».

По его словам, все операции проходили без задержек, на счетах и в кассах банка находились средства в достаточном количестве.

«Все нормативы также банком выполнялись. Это видно из финансовой отчетности «Югры» по состоянию на 1 июля. Решение о вводе временной администрации и объявление моратория на выплаты были незаконны, поэтому я надеюсь, что суд примет нашу сторону», — отметил он.

Арбитражный суд Москвы принял данное заявление к рассмотрению. Все документы, подтверждающие финансовую состоятельность банка «Югра» на момент введения временной администрации, также переданы к рассмотрению.

Как сообщал Банки.ру, иск о признании незаконными действий Центрального банка был подан от имени банка «Югра» и зарегистрирован 24 июля.

10 июля ЦБ назначил в банк «Югра» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов сроком на полгода и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. АСВ оценило страховые выплаты вкладчикам банка «Югра» в 169,2 млрд рублей. Как говорил зампред ЦБ Василий Поздышев, в банке есть признаки предоставления недостоверной отчетности, возможного манипулирования с вкладами и вывода активов.

19 июля Генпрокуратура опротестовала приказы Банка России о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и о введении временной администрации. ЦБ 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию регулятора в отношении «Югры» и соответствие действий, «принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов».

Выплаты возмещения вкладчикам «Югры» начались 20 июля. Всего планируется выплатить более 170 млрд рублей страховых выплат. Со своей стороны Генеральная прокуратура предлагала приостановить выплату страховки.