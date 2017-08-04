Сообщения СМИ о том, что ЕС собирается расширить санкции против России из-за скандала вокруг Siemens, не являются поводом для реакции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что Европейский союз в пятницу примет решение о расширении санкций в отношении России из-за скандала с турбинами Siemens.

«Это не повод для нашей реакции», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данную информацию.

Reuters: ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против РФ из-за Siemens Евросоюз в пятницу примет решение о расширении санкционного списка в отношении России в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.