Действующий чемпион России по мини-футболу подмосковное «Динамо» следующий сезон проведет в Высшей лиге.
«Динамо» проведет следующий спортивный сезон в первенстве России среди команд Высшей лиги. Решение принято из-за финансовых трудностей клуба, связанных с отзывом лицензии у банка «Югра», генерального спонсора «Динамо». В Высшей лиге основу команды будут составлять игроки молодежного состава клуба», — говорится на его официальном сайте.
ЦБ 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра».
ЦБ отозвал лицензию у «Югры»
Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» (регистрационный номер 880, г. Москва), сообщает пресс-служба ЦБ.
Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» (регистрационный номер 880, г. Москва), сообщает пресс-служба ЦБ.