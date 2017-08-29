Агентство по страхованию вкладов по состоянию на 28 августа выплатило 163,96 млрд рублей страховых возмещений вкладчикам банка «Югра», сообщила пресс-служба АСВ.



«Выплачено страховое возмещение на 163,96 млрд рублей, что соответствует 94,7% страховой ответственности АСВ», — говорится в сообщении.

По данным агентства, выплаты получили 200,2 тыс. вкладчиков.

Напомним, ЦБ с 10 июля этого года ввел в банк «Югра» временную администрацию в лице АСВ сроком на шесть месяцев и установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. АСВ оценило объем своих выплат в рамках данного страхового случая в сумму около 170 млрд рублей. Выплаты начались 20 июля через пять банков. Позже, 28 июля, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» и назначил свою временную администрацию, при этом работа временной администрации АСВ была прекращена.

По данным регулятора, бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, за счет привлеченных денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов.

