Международные рейтинговые агентства предостерегают США от повторения кризиса в связи с исчерпанием законодательно утвержденного лимита госзаимствований.

«Неповышение лимита госдолга, скорее всего, будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers в 2008 году, и может стереть значительную часть достижений экономического восстановления, которое последовало за этим крахом», — пишет главный экономист S&P Global Ratings Бет Энн Бовино.



В конце июля министр финансов США Стивен Мнучин в письме конгрессу предупредил, что после 29 сентября казначейство может потерять возможность полноценно финансировать деятельность федерального правительства, если к тому времени потолок госдолга не будет поднят. Это может привести к временному закрытию правительства (government shutdown) и/или дефолту по обязательствам государства.

Конгресс США традиционно время от времени пересматривает верхний предел допустимого федерального долга — с 1960 года законодатели делали это 78 раз. Но в последние годы рутинная процедура стала приводить к эпизодам длительного противостояния и политического торга между конгрессом и исполнительной властью. В 2011 году из-за этого Соединенные Штаты впервые лишились наивысшего кредитного рейтинга. В 2013-м правительство США на две недели прерывало работу из-за того, что конгрессмены вовремя не утвердили бюджет (вопрос был увязан с потолком госдолга).