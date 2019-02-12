12.02.2019 09:50 478

В понедельник, 11 февраля, Центробанк сообщил о результатах проверок, которые провели временные администрации трех кредитных организаций — Московского вексельного банка (лицензия отозвана в августе 2018 года), ПИР Банка (лицензия отозвана в октябре 2018 года) и Уралтрансбанка (в конце октября 2018 года). В действиях бывшего руководства этих банков, говорится в сообщениях ЦБ (1, 2, 3), усмотрели вывод активов либо операции, имеющие признаки вывода активов.

Бывшее руководство и собственники МВБ осуществили операции с признаками вывода активов на как минимум 471 млн руб. Банк кредитовал заемщиков с «сомнительной платежеспособностью». При активах на 568,3 млн руб. обязательства перед кредиторами составляют 934,6 млн руб.

Сомнительных заемщиков кредитовал и Уралтрансбанк, заявили в ЦБ. Общая сумма выданных займов — 1,4 млрд руб. Активы банка временная администрация оценила в 6,8 млрд руб., размер обязательств перед кредиторами — в 8 млрд руб.

В ПИР Банке пытались вывести активы на как минимум 3,2 млрд руб., меняя их на неликвидные ценные бумаги, также продавалось имущество кредитной организации. Временная администрация оценивает активы банка не более чем в 451,2 млн руб., при этом обязательства организации перед кредиторами составляют 2,4 млрд руб.

Таким образом, совокупно из трех банков могли быть выведены более 5 млрд руб.

Все три банка в ноябре-декабре 2018 года по решению судов были признаны банкротами, конкурсным управляющим в каждом из случаев стало АСВ.Уралтрансбанк на момент отзыва лицензии был на 196-м месте по размеру активов, ПИР Банк — на 296-м, а Московский вексельный банк — на 419-м.

Андрей ГАТИНСКИЙ

