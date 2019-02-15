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Обзор прессы
- «Кажется, я попал на деньги, меня обманул банк»: как вклады тысяч клиентов превратились в бесполезные векселя BFM.ru 836
- Пенсионный фонд «Газпрома» заработал для своих клиентов по минимуму Forbes Russia 367 1
- ВТБ получил долю дочери Тимченко в «Согазе» Forbes Russia 279
- Арбитраж отклонил иск Социнвестбанка к экс-главе Таболину на 165 млн рублей РАПСИ 232
- Силуанов: деньги из ФНБ правильнее инвестировать за рубежом, а строительство высокоскоростных магистралей — нецелесообразно BFM.ru 442 1
- Рубль малоподвижен после двухдневной «санкционной» волатильности Reuters 232
- «Надеемся, большого скачка не будет»: Мутко о ценах на жилье Газета.ru 351
- Блокировка с процентами Коммерсант 435
- Москву заставят платить. Суд вступился за собственников изымаемой недвижимости Forbes Russia 405
- Комиссии в расширенном составе Коммерсант 303
- Банки передали первые оборонные кредиты в Промсвязьбанк РБК 229
- «Возрождение» меняет владельца Коммерсант 437
- Президента дезинформировали о высокой комиссии за прием карт? BFM.ru 272
- Улюкаеву вернули дом и деньги Российская газета 410
- В худшем случае: каковы риски принятия новых санкций США и что будет, если их примут Forbes Russia 377
- Кому полис дешевле Российская газета 211
- Эксперты усомнились в укреплении рубля в 2019 году РБК 266
- Дорогой триллионов: бизнес готов инвестировать в нацпроекты Известия 203
- Разложили по доходам Российская газета 294
- Льготы небесные: государство поддержит бизнес-ангелов Известия 204
- Введут ли США новые санкции против России и что будет с рублем Российская газета 317
- ГТЛК одобрила сделку по привлечению инвесторов в порт Лавна Коммерсант 234
- Доллар пробил отметку 67 рублей на фоне риска новых санкций Reuters 345
- Совладельцы «Юлмарта» повторно освобождены от претензий Сбербанка на 1 млрд рублей РАПСИ 306
- ВЭБ.РФ и Mail.Ru создадут электронную платформу для бизнеса Forbes Russia 321
- Угроза новых санкций пошатнула рубль BFM.ru 332
- ЦБ прокомментировал схему подключения к ИПК людей «без лишних денег» РБК 414
- Угроза новых санкций США ударила по рублю и российским акциям Forbes Russia 406
- ВЭБ.РФ выходит на электронную платформу Коммерсант 295
- Рубль пытается расти, получая поддержку от нефти, форекса и экспортеров Reuters 296
- Анатолию Мотылеву насчитали 700 миллионов Коммерсант 322
- Залили до краев: в России переизбыток бензина Газета.ru 590
- Частичный случай госпошлины Коммерсант 324
- России предсказали избыток бензина РБК 313
- Штраф за водителя Российская газета 426
- За зернышки клюют: основные отрасли сельского хозяйства ждут проверки Известия 308
- Глава РАН предложил изучить влияние реформы пенсий на длительность жизни РБК 327
- Семьям продлят дешевую ипотеку Российская газета 342
- ФНС держит дистанцию: система налогового мониторинга дает результаты Известия 358
- Меры прозрачности Российская газета 323
- Пришел, увидел, подключил: банки смогут регистрировать самозанятых Известия 352
- Евро предрекли откат к августу 2018 года Российская газета 512
- ЦБ объяснил рост инфляции за год в два раза «временными факторами» Forbes Russia 382
- Упал — поднялся: чем вызвана волатильность рубля? BFM.ru 462
- Деньги в топку. Поможет ли новая амнистия капитала усилить рост экономики Forbes Russia 378
- ВТБ стал владельцем почти половины акций Объединенной зерновой компании РБК 415
- Рубль подрастает за счет дорожающей нефти и глобального спроса на риск Reuters 358
- Как это переводится Российская газета 453
- Закрытые торги АСВ открылись суду Коммерсант 455
- Ставки растут вслед за ценами Российская газета 836
- Booking.com лишил российских партнеров лазейки при уплате НДС РБК 415
- В пользу бедных Российская газета 522
- ЦБ изменит нормы резервирования для банков РБК 464
- Ру и точка Российская газета 386
- Иностранцы рекордно вложились в российские бумаги Forbes Russia 381