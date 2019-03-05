05.03.2019 10:50 483

Более трети граждан, пришедших к нотариусу оформлять сделки с недвижимостью, сделали это добровольно, так как посчитали нужным защитить себя.

Таковы данные большого исследования "Левада-центра". По закону в некоторых случаях сделки с недвижимостью надо в обязательном порядке оформлять через нотариуса. Например, если продается доля в квартире. Но в целом главный принцип сегодня: сделать так, чтобы люди сами пошли к нотариусу, потому что это удобно и надежно. При этом эксперты уже несколько лет говорят о том, что для стабильности на рынке жилья надо вернуть обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью.

Недавно идею поддержал министр юстиции России Александр Коновалов. Заявление прозвучало во время его выступления в Совете Федерации.

Отвечая на вопрос сенатора Ивана Абрамова, планируется ли дальнейшее расширение компетенции нотариусов в сделках с недвижимостью, министр юстиции заявил, что участие нотариуса в удостоверении сделок с недвижимым имуществом является одним из столпов юридической безопасности страны. Опираясь на статистику, констатирующую, что ежегодно от 5 до 7 процентов сделок с недвижимостью несут в себе пороки законности, Александр Коновалов назвал эти данные тревожными, так как данные свидетельствуют о том, что сфера оборота недвижимости, образно говоря, остается серой.

Нотариус, удостоверяющий сделку, гарантирует достоверность данных государственных реестров, обеспечивает законность сделки, доказательственную базу, которая впоследствии может подтвердить право собственности в случае судебных споров. Это является главным аргументом в пользу расширения компетенции нотариуса в удостоверении сделок с недвижимостью. Как отметил министр, за последние годы в этом направлении было сделано несколько шагов. Целый ряд сделок — в том числе сделки с несовершеннолетними подопечными, сделки с долями в общей собственности — теперь подпадает под обязательное нотариальное удостоверение.

"Мы сегодня полагаем, что гораздо более широкое, если не говорить вообще — повсеместное участие нотариусов в совершении сделок с недвижимостью может быть для граждан и удобным и экономически необременительным", — заявил Александр Коновалов.

По статистике, от 5 до 7 процентов сделок с недвижимостью имеют какие-то правовые недостатки

В связи с этим "Левада-центр" провел большое исследование, как граждане относятся к данному вопросу. Большая часть опрошенных — 88 процентов — считают, что в настоящее время существуют риски при совершении сделок с недвижимостью, при этом 59 процентов считают риски значительными. Когда респондентам предложили выбрать наиболее оптимальный для них способ защиты сделки с недвижимостью от возможных рисков, 76 процентов отметили, что обратились бы к юристам, причем более половины из них указали, что обратились бы за нотариальным оформлением сделки. Из тех же, кто уже пришел к нотариусу оформлять сделки, более 32 процентов сделали это добровольно либо по настоянию другой стороны: нотариальное оформление было необязательным, но люди решили защитить себя.

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, помимо предоставления правовых гарантий нотариус во многом упрощает сам процесс оформления сделки для заявителя, так как фактически работает в режиме "одного окна" и собирает пакет нужных документов.

Владислав КУЛИКОВ

