18.04.2019 09:00 506

Мошенники, пытающиеся заработать на пенсионной теме, вышли на просторы интернета. На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Доверчивый пользователь рискует потерять несколько тысяч реальных рублей и заразить свой компьютер. В Центробанке после обращения «Известий» обещали изучить ситуацию и принять меры. Юристы предостерегают, что преступники могут в будущем использовать персональные данные, полученные обманным путем.

Форма без содержания

На интернет-странице, которая выглядит как часть сайта «России 24», опубликована «статья»: «Путин поручил разобраться с НПФ-ми и выплатить все средства гражданам». При попытке зайти в любой раздел сайта читателя перекидывают на страницу несуществующей организации «Национальный Отдел Возвратов Пенсионных Накоплений». Граждан информируют, что в конце марта президент якобы «познакомился с ситуацией в сфере негосударственных пенсионных фондов и обратил особое внимание на значительные суммы, которые были переведены в эти организации».

«Зачастую фонды выкупали базы данных граждан и автоматически формировали договора на предоставление своих услуг. Тем самым накопления могли перейти в пользование НПФ. Причем размер переведенных сумм мог достигать нескольких сотен тысяч рублей», указывается в «статье».

Далее гражданам сообщают, что президент провел совещание с чиновниками и поручил «в кратчайшие сроки произвести выплату гражданам причитающихся средств. Создан интернет-портал, куда передали сведения о всех НПФ». Как уверяют авторы, через сайт можно «удобно и без очередей» вернуть до 500 тыс. рублей своих зависших накоплений.

Никаких высказываний в конце марта по этой теме президент на самом деле не делал, совещаний не проводил, поручений о создании порталов не появлялось. В системе СПАРК по указанному в контактной информации сайта адресу (Пресненская наб., 6, стр. 2, офис 965) никакого «Национального Отдела Возвратов Пенсионных Накоплений» не значится.

«Известия» связались с пресс-секретарем ВГТРК Викторией Арутюновой, которая сообщила, что ей неизвестно о мошеннической подделке дизайна сайта «России 24» и распространении от его имени ложной информации. «Говорить пока не о чем», — заявила она.

Но клик по ссылке — и пользователь уже на сайте «Национального Отдела Возвратов». Там для «получения денег» предлагают заполнить форму — ввести ФИО и последние четыре цифры паспорта. «Известия» поставили эксперимент, вбив выдуманные персональные данные. И вот удача: система сообщила, что у нашего Ивана Иванова зависли накопления в более чем десятке НПФ (также несуществующих) на общую сумму 142 728 рублей.

Для доступа к базам нам предложили заплатить фиксированную пошлину в 159 рублей — с банковской карты или при помощи электронного кошелька.

Что происходит дальше, «Известия» выяснили у людей, прошедших несколько этапов общения с фальшивыми помощниками. Вслед за первой пошлиной пользователю несколько раз предлагают внести дополнительную плату — в итоге набирается сумма более 13 тыс. рублей. Разумеется, никаких возвратов пользователь в итоге не получает.

Удочка и фишинг

Перевести свои накопления гражданин имеет право только в один пенсионный фонд, а «такой услуги, как возврат пенсионных накоплений, просто не существует», напомнили «Известиям» в Пенсионном фонде России (ПФР).

— Всю информацию о размере имеющихся накоплений граждане всегда могут проверить на своих лицевых счетах. Эти данные предоставляются страховщиком бесплатно, — подчеркнули в пресс-службе ПФР.

Информацию можно получить и на портале государственных услуг или в личном кабинете НПФ, если туда застрахованное лицо перевело свои накопления, а также при личном обращении в фонд.

Представители отрасли пенсионных фондов предостерегают людей от необдуманного использования непонятных сайтов.

— Выплата накопительной части трудовой пенсии, в соответствии с законодательством, возможна только при достижении гражданином пенсионного возраста, — напомнил официальный представитель Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угодников.

Он считает создателей сайта «Национального Отдела Возвратов Пенсионных Накоплений» мошенниками, заниматься которыми должны правоохранительные органы.

Руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов согласен, что, поскольку у граждан просят деньги за услугу, которая заведомо не может быть оказана, подобные действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

— Конкретный состав на практике уточняется следственным органом с учетом совершенных деяний. Единственный правовой путь для граждан, которые попались на эту удочку, — подавать заявление в правоохранительные органы. Других алгоритмов действий тут просто нет, — посоветовал юрист.

Пресс-служба МВД оперативно не ответила на запрос «Известий». Пресс-служба Центробанка сообщила, что пока жалоб на действия «Национального Отдела Возвратов Пенсионных Накоплений» от потребителей финансовых услуг не поступало. Что объяснимо: злоумышленники выманивают небольшую сумму, поэтому пострадавшие скорее махнут рукой, чем будут тратить время и силы на жалобы, предполагает психолог Ольга Максимова.

— Банк России изучит информацию и предпримет необходимые меры, — заверили «Известия» в Центробанке.

Очевидно, что мошенники пытаются использовать одну из самых горячих для общества тем — пенсионную, и готовы к расширению своей деятельности. Впервые о единичных случаях таких спекуляций сообщила еще в прошлом году «Лаборатория Касперского», отметив несколько почтовых рассылок от «отдела по возврату накоплений».

Видимо, тогда это было пробой пера, считает Ольга Максимова, а сейчас мошенники подготовились к наступлению на доверчивых граждан всерьез.

— Тексты фейковых статей СМИ с точки зрения психологического воздействия составлены достаточно грамотно. Для непрофессионального читателя убедительными выглядят упоминания о требовании решить проблему пенсионных накоплений и подробности якобы состоявшегося совещания у президента, — прокомментировала психолог Ольга Максимова.

По ее словам, авторы используют путаницу, которая образовалась в головах людей в связи с большим потоком изменений в пенсионной системе. Это и повышение возраста выхода на заслуженный отдых, и проблемы с доходностью у ряда НПФ, и новая, широко анонсируемая реформа накопительной части.

— Люди боятся, что потеряют средства из-за всех этих перемен, а мошенники апеллируют к желанию людей получить хоть что-то, — уточнила Ольга Максимова.

Специалисты по компьютерной безопасности в принципе не советуют посещать подобные сайты.

— Вас могут просто перекинуть на страницу, где, воспользовавшись уязвимостью браузера, могут передать вирус, — сказал гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.

Еще рискованнее, добавил он, открывать такие страницы на смартфоне, на котором установлены платежные приложения. В любом случае потери высоко вероятны.

— Если на сайте не просят ввести номер банковской карты, то ущерб может ограничиться 159 рублями. Если просят, то последствия могут быть значительно хуже, если мошенники похитят данные, — сказал Алексей Раевский.

Юрист Дмитрий Константинов также указал на то, что преступники могут использовать персональные данные, которые просят ввести в систему, для создания электронного адреса, клона профайла в соцсетях, поиска информации в различных базах.

Парадокс в том, что потенциальными жертвами мошенников являются в первую очередь люди пенсионного возраста, которые вообще не имеют права на пенсионные накопления. Они причитаются лишь людям, которые начнут массово выходить на пенсию после 2022 года.

Виталий ВОЛОВАТОВ, Марина СМИРНОВА