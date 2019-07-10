10.07.2019 11:00 356

Рубль утром среды показывает небольшой плюс, отыгрывая дорожающую нефть в отсутствие прочих факторов движения перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом, которое начнется сегодня в 17.00 МСК, но тезисы речи могут быть опубликованы заранее.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,83, и российская валюта набирает 9 копеек от уровней предыдущего закрытия.

В паре с евро рубль к 10.30 МСК был у отметки 71,58, набирая 2 копейки.

Нефть марки Brent дорожает на 1,2%, и баррель оценивается в $64,95 после того, как данные Американского института нефти указали на сокращение запасов в США четвертую неделю подряд, ослабив беспокойство по поводу перенасыщения рынка в условиях глобальной торговой напряженности.

На форексе доллар остается вблизи трехнедельных максимумов к евро и корзине из 6 валют, поскольку инвесторы сократили ожидания резкого сокращение стоимости заимствований ФРС на заседании 30-31 июля.

Дальнейшая динамика рынка форекс и рубля в том числе будет зависеть от тона, который изберет глава ФРС Джером Пауэлл во время выступлений в Конгрессе в среду и четверг. Нейтральные или даже слегка "ястребиные" комментарии укрепят мнение о том, что дополнительные снижения ставок будут ограниченными, что может способствовать дальнейшему укреплению доллара и возможному ослаблению ЕМ-валют.

В свою очередь, на прошлой неделе председатель ЦБР Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения на совете директоров 26 июля ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов с текущего значения 7,50% годовых, что формально ослабит привлекательность операций кэрри-трейд с рублем.

В пользу рубля может выступать факт снижения Банком России объема валютных интервенций: с учетом плановых и отложенных операций он сейчас покупает валюту на 12,8 миллиарда в день ($202 миллиона) против ежедневных июньских покупок на 19,1 миллиарда рублей ($301 миллион).

Против же сейчас играет сезонное ухудшение текущего счета РФ, в том числе связанное с обратной конверсией получаемых иностранными акционерами рублевых дивидендов.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ