Россия обогнала своих европейских соседей по динамике безналичных трансакций: за период 2010—2018 годов количество безналичных расчетов увеличилась в 30 раз, по данным Boston Consulting Group. В каких еще областях мы можем продемонстрировать такой же прорыв в ближайшие годы?



Авторы доклада из компании Boston Consulting Group (BCG) озаглавили раздел, посвященный нашим достижениям, ни много ни мало «Русское чудо». В 2010—2018 годах объем безналичных трансакций рос средними темпами выше 22%, а их число за эти годы увеличилось в 30 раз.

Такой динамикой не может похвастаться ни одна страна, пришли к заключению в BCG. Достижение безусловное, несмотря на то что нам еще далеко до лидеров из числа «безналичных» стран. Тем не менее за несколько лет мы переместились с 29-го места на 14-е. Впереди такие «карточные» страны, как Латвия, Португалия, Швейцария, Франция, Голландия, Люксембург, Великобритания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Дания, Норвегия и безусловный лидер всех рейтингов — Швеция. В 2019 году мы продолжили путь к безналичной экономике. По итогам I квартала доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 61%, а по итогам года ожидается, что этот показатель поднимется до отметки 65%.

Что дальше? Очевидно, что доля безналичных платежей продолжит рост, хотя уже и не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы. Но ведь никто и не ставил задачу во что бы то ни стало обогнать скандинавов. Главное в этом вопросе — устойчивая положительная динамика, которая у нас присутствует. Еще несколько лет назад мало кто бы отважился спрогнозировать, что Россия возглавит мировой «поход против нала».

Успех связан с тем, что «пазл сложился». Или, другими словами, сработали усилия сразу по нескольким направлениям. Речь идет об адекватной и своевременной работе законодателей, регуляторных новациях, относительной молодости нашего финансового рынка как такового, наконец, о готовности бизнеса предоставить инфраструктуру. Ведь кто бы мог представить еще пару лет назад, когда несколько банков решились на эксперимент по запуску таких мобильных сервисов, как Apple Pay и Samsung Pay, что мы по частоте использования этих инструментов обгоним всю планету? Ведь Россия — далеко не в лидерах по продажам смартфонов Apple и Samsung. Но вот уже мы лидируем по частоте установок таких приложений, как Huawei Pay, Mir Pay, Google Pay.

Самое примечательное, что сейчас уже не просматриваются статусные характеристики обладателей новейших платежных инструментов. Иными словами, мы добились полной демократизации платежных средств. Судите сами. В отчете Сбербанка «Наличные и безналичные платежи» от 2018 года самыми «безналичными» регионами России оказались Ненецкий АО, Коми и Карелия. Согласитесь, что по внутреннему валовому продукту эти регионы не в числе лидеров.

Среди других прорывов можно назвать каршеринг. По данным агентства Bloomberg, по итогам 2018 года Москва заняла второе место в мире и первое в Европе по количеству шеринговых автомобилей, опередив китайские города. Тут важно, что на рынке каршеринга присутствуют только местные компании и приход иностранных грандов маловероятен.

Еще одним направлением, где Россия могла бы стать примером для других стран, выступает развитие банковских маркетплейсов и — шире — экосистем. Речь идет о внедрении финансовыми компаниями в свои продуктовые линейки небанковских продуктов. Это направление, по единодушному признанию самих банкиров, является безальтернативным, и здесь мы можем увидеть уже в самое ближайшее время массу качественных новаций. Кстати, в том числе и потому, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в скорости внедрения технологий распределенных реестров, искусственного интеллекта и робоэдвайзинга, в которых тоже можно ожидать прорыва в будущем. Здесь стоит сказать про «Яндекс», который активно экспериментирует с технологиями для беспилотных авто, не отставая от мировых лидеров. Удивительно хорошо у нас в стране развиваются голосовые роботы — первыми, кто стал их активно внедрять, стали финансовые компании. После начала строительства сетей 5G можно ожидать прорыва в сфере Интернета вещей.

Справедливости ради стоит признать, что редко какой проект в области финтеха у нас «полетел» с самого начала. Напротив, очевидно буксуют такие проекты, как Единая биометрическая система (ЕБС) и Система быстрых платежей. Критики ЕБС указывают на слабую мотивацию клиентов сдавать биометрические слепки. Однако вот-вот будут запущены государственные сервисы с использованием биометрии (регистрация браков, получение и продление водительских удостоверений и другие). Кроме того, стоит всесторонне проработать вопрос с безопасностью биометрических данных. Ведь, согласитесь, прорыв состоит не в количестве собранных слепков (по данному параметру России пока не угнаться за мировыми лидерами — Китаем, Сингапуром, Индией), а в частоте использования ЕБС. Тем более что со следующего года стартует пилотный проект по выдаче населению электронных паспортов с возможностью записи на них и биометрических данных.

Таким образом, недавний отчет компании McKinsey о новой реальности в России, связанной с цифровыми технологиями, оказался далеко не комплиментом или авансом, а фактическим реестром достижений. Уже к 2025 году доля «цифры» в ВВП, по мнению аналитиков McKinsey, достигнет 19—34%. Но что-то нам подсказывает, что ее вклад будет куда больше.

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