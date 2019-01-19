Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у главы «Роснано» Анатолия Чубайса, какие меры он принял для помощи бедным россиянам.

Так Захарова отреагировала на пост Чубайса, в котором тот, комментируя свое высказывание о «расточительности» россиян, написал, что Россия является бедной страной.

«Россия — богатейшая страна. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики», — написала она в Facebook.



На днях Чубайс также вступил в полемику с телеведущим Владимиром Соловьевым. Дискуссия началась с того, что глава госкорпорации негативно отозвался о российской системе электроснабжения, отметив, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расходуют ресурсы расточительно. Соловьев возразил Чубайсу, сославшись на статистику, а тот в ответ обвинил оппонента в некомпетентности.