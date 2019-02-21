В прошлом году россияне сделали более 44,5 млн поездок за пределы России, что на 6,1% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.

Доля передвижений в дальнее зарубежье в общем количестве поездок составила почти половину. В дальнее зарубежье в 2018 году россияне совершили более 20,3 млн поездок, что на 10,8% больше, чем годом ранее.

Чаще всего россияне бывали в Турции, Германии, Таиланде, Италии, Испании. В эти страны россияне в основном направлялись с туристическими целями, включая бизнес-туризм.

Также популярностью пользовались такие страны, как Чехия, Франция, Израиль, Черногория, Южная Корея.

Треть поездок в общем количестве передвижений россиян по миру в прошлом году совершалась в ближнее зарубежье: в Казахстан, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан. Это на 2,8% больше, чем в 2017 году.