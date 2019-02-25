Бизнес и граждане должны понимать новые реалии и не уклоняться от уплаты налогов, поскольку риски в случае ухода от налогообложения возрастают во всех странах, заявил РИА Новости в столице Гренады начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы России Дмитрий Вольвач.

РФ с осени прошлого года начала в авторежиме обмениваться информацией о налогоплательщиках с налоговыми органами других стран. В настоящее время к плану ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS) присоединились уже более 100 стран.

«Неправильно мерить такой тонкий и глобальный инструмент налоговой прозрачности статистикой дел. Не для этого создавалась система автоматического обмена налоговой информацией. Она вводилась плавно, ни у одного из государств, которое присоединялось к программе, не было задачи увеличить статистику по привлечению к ответственности», — сказал Вольвач на конференции «Следующий шаг», организованной Институтом Беринга-Беллинсгаузена, St. George's Club и правительством Гренады и посвященной сотрудничеству РФ и стран Карибского региона.

Он напомнил и о программе налоговой амнистии в РФ. «Мы делаем это для того, чтобы налогоплательщики могли поменять свое отношение, не попасть под наказание, которое в ряде случаев, наверное, должно было наступить, а могли перевернуть страницу и изменить свое отношение. Все было сделано для того, чтобы предупредить, что правила игры изменились», — добавил представитель ФНС.

По его словам, большинство норм антиуклонения действует десятки лет в законодательствах разных стран, просто не было технологий их реально реализовывать из-за отсутствия глобального обмена. «Но сейчас все быстро меняется, задача в том, чтобы бизнес и граждане эти реалии знали, понимали, не увеличивали свои риски, поскольку риски, если ты сознательно уклоняешься от налогообложения, они возрастают, причем возрастают во всех странах. В этом основная задача реализации обмена информации, чтобы мир и экономика стали прозрачными ради справедливости», — заметил Вольвач.

Он также сообщил, что Россия и Гренада впервые обменяются налоговой информацией в автоматическом режиме в следующем году. «У нас уже много стран Карибского бассейна, которые с нами начали автоматический обмен информацией. Это новая реальность, которая какое-то время назад была совершенно невообразима», — добавил он.