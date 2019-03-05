Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает в перспективе ежегодно проверять, как решения органов власти повлияли на уровень счастья россиян.

«Когда я приехала из Объединенных Арабских Эмиратов, там действительно создано Министерство счастья, я спрашивала, как это работает, и вбросила эту тему в общество, понимая, что сейчас такой нещадной критике подвергнусь. Это образно Министерство счастья, на самом деле нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год, в результате наших действий и решений насколько люди стали более счастливы», — сказала Матвиенко на встрече с женщинами — участницами конкурса «Лидеры России».

«Надо эту тему развивать, мы все хотим, чтобы Россия была страной счастливых людей», — добавила она.

Матвиенко не исключает, что в России может появиться министерство одиночества В России когда-нибудь, возможно, появится министерство одиночества. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в пятницу на встрече с тружениками социальной сферы села.

Министерство счастья в ОАЭ было создано в 2016 году при реформировании структуры управления эмирата Дубай. Это ведомство, по задумке главы эмирата шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, должно рассматривать любое решение, принимаемое Кабинетом, с точки зрения его влияния на счастливое будущее подданных эмира.

В ходе визита в ОАЭ в апреле 2016 года Матвиенко заявила, что считает интересным опыт Дубая по реформированию правительства, в том числе она обратила внимание на созданное в эмиратах Министерство счастья. Она тогда высказала мысль, что такой опыт мог бы быть интересен и для России.

