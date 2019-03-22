Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно со специалистами компании «Группа Систематика» создали компактное устройство «Тактильная рука», позволяющее людям с ограниченными возможностями получать текстовые и голосовые сообщения из смартфона, используя тактильные ощущения.

Устройство с помощью специально разработанного мобильного приложения преобразовывает текстовую информацию из смартфона в ощущаемые пользователем на руке механические воздействия, отмечается в сообщении пресс-службы МГППУ.

Информация передается путем включения на короткое время в определенной последовательности нескольких вибромоторов, размещенных в манжете, надеваемой на предплечье выше кисти руки. Кодирование сигнала осуществляется на основе представления символов Брайля (шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми).

С помощью «Тактильной руки» люди, лишенные зрения, смогут оперативно получать СМС и письма в электронной почте, пользоваться мобильными приложениями для навигации в городе, что позволит им жить более активной и полной жизнью, отмечается в сообщении. Кроме того, передача информации тактильным способом позволяет слепым людям беречь слух, который у них страдает от перегрузки, и дает возможность получать сообщения в шумных помещениях или на улице.

В настоящее время выпущена партия устройств для проведения совместно с рядом благотворительных фондов испытаний «Тактильной руки» в фокус-группах. Задачей следующего этапа будет доработка устройства и мобильного приложения по результатам испытаний, а также дополнение устройства функциями ввода информации, чтобы пользователи могли отвечать на получаемые сообщения, отправлять СМС, набирать «тревожный» номер телефона в случае непредвиденных обстоятельств. Запланированы также работы по созданию версии мобильного приложения для iOS.