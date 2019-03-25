Председатель Международного статистического комитета содружества СНГ Владимир Соколин сообщил в отдел полиции по району Хамовники, что стал жертвой мошенников. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам Соколина, в субботу, 23 марта, на его номер позвонил неизвестный, который представился менеджером ресторана Bistrot, и, сообщив, что на его имя заказан банкет, попросил внести дополнительную плату.

«Соколин перевел 250 тысяч рублей на банковскую карту, и когда он прибыл в ресторан, то ему сказали, что деньги они не получали», — рассказал источник. Он добавил, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Соколин в 1998 году стал исполняющим обязанности председателя Госкомстата России, а позднее — его председателем. С 2004 по 2009 год был руководителем Росстата.