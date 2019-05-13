Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир».

«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, «похудев» сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца. По сравнению с апрелем прошлого года повседневные расходы наших соотечественников выросли на 6,4%, уверенно превзойдя размер накопленной за период инфляции в 5,2%», — говорится в исследовании.

Холдинг указывает, что реальные (очищенные от инфляции) расходы в апреле уступили значению лишь 2015 года, обогнав показатели всех остальных лет наблюдений. «В целом реальные расходы потребителей в текущем году находятся на одних из самых высоких отметок за годы наблюдений, превосходя значения как минимум предыдущих двух лет», — отмечает «Ромир».

«Апрель — это один из редких месяцев года, в течение которого на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы (праздники или каникулы). Отсюда и стабилизация потребления в виде снижения общих расходов и среднего чека», — комментирует результаты исследования президент «Ромира» Андрей Милехин. Траты граждан с низкими доходами в апреле уменьшились на 8,7% по сравнению с мартом.

Расходы потребителей со средним уровнем доходов снизились на 7,9%, с высокими доходами — на 6,6%. «В разрезе года, наоборот, потребителям с низким доходом пришлось существенно увеличить свои расходы — сразу на 9%. Среднедоходники относительно апреля прошлого года потратили на 2,6% больше, тогда как высокодоходники увеличили свои траты за год на 7,6%», — сообщает «Ромир».