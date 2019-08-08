Председатель совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам, арестованный 5 июля, оспорил в апелляции долг перед двумя банками в размере более 743 млн рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Бернштам обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определения первой инстанции, когда в реестр его требований была включена задолженность перед банком «Новопокровский» в размере около 400 млн рублей и МАСТ-Банком в 343,4 млн рублей.

Временный управляющий МФО «Домашние деньги» Михаил Чернышев в июле подал жалобу на отказ арбитража Москвы в аресте находящихся на счетах организации средств для предотвращения причинения ущерба и нарушения прав кредиторов, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

​Бернштам оспорил долг перед Интеркоммерц Банком​ в 2,8 млрд рублей​ Бизнесмен обжаловал определение первой инстанции от 1 июля.

Арбитраж посчитал, что ходатайство не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права конкурсных кредиторов. Суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах МФО.

Апелляционную жалобу управляющего Михаила Чернышева суд рассмотрит 14 августа.