Бывшему владельцу страховой компании «НАСКО» Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК). Об этом рассказал РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела, информацию подтвердил собеседник в МВД.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК. По его словам, Кондратенков выехал за границу.

«Повестки следователя о вызове на допрос он проигнорировал и в ближайшее время будет объявлен в розыск», — рассказал источник. По его словам, финансовый анализ ЦБ показал, что первичная сумма ущерба от деятельности «Вектора» составляет 100 млн рублей. Как сообщил собеседник РБК, следствие считает, что 63 млн рублей были похищены Кондратенковым из «Вектора» путем вывода средств в подконтрольные ему компании.

Другой эпизод дела связан с перечислением собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счет перестраховочной компании Prorisk Reinsurance.

Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД.