В ЦБ расскажут предпринимателям, как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены. Вебинар по вопросам, возникающим в связи с выполнением «антиотмывочного» закона, пройдет 2 декабря. «Участники узнают, что делать в случае отказа банка от проведения операции по счету, от заключения договора банковского счета и в других сложных ситуациях, возникающих в связи с выполнением требований 115-ФЗ», — отмечает пресс-служба регулятора.

Проводить вебинар будут начальник управления поддержки бизнес-процессов службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Сковорода и директор центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова. Они расскажут, по какой причине банк может отказать в проведении операции, открытии счета, ввести ограничения по дистанционному банковскому обслуживанию (интернет-банкингу).

Предприниматели получат практические рекомендации: что делать и куда обращаться в том или ином случае, как грамотно пройти процедуру реабилитации. Слушателям разъяснят разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, расскажут, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

По окончании вебинара представители бизнеса смогут задать ведущим вопросы.

Вебинар начнется в 10:00 мск. Для участия необходимо зарегистрироваться .