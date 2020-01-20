В России начали оформлять заграничные паспорта с биометрическими данными с помощью криптобиокабин (КБК), сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Они устанавливаются в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы»).

Так, после подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ пользователю выдается индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные передаются в государственную информационную систему «Мир», а затем поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ выдается в МФЦ.

Электронные паспорта РФ будут оформлять в криптокабинах Устройство будет доработано под выдачу внутрироссийских документов нового поколения.

Единственным поставщиком криптобиокабин на 2019—2021 годы определен «Ростелеком». Компания занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их интеграцией в существующую IT-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания также обеспечивает эксплуатацию и техподдержку КБК, предоставляет защищенные каналы передачи данных.

В реализации проекта внедрения КБК принимают участие МВД, Минкомсвязи, Минфин и Минэкономразвития России, ФСБ и ФСТЭК России, АО «Гознак» и ФГБУ НИИ «Восход».