Бывший зампред правления коммерческого банка арестован по делу о хищении более 1 млрд рублей путем выдачи невозвратных кредитов, говорится в сообщении официального представителя МВД РФ Ирины Волк. По информации источника РИА Новости, речь идет о топ-менеджере банка «Финансовый Стандарт».

«Задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка, который, по версии следствия, совместно с другими работниками кредитного учреждения и руководителями подконтрольных организаций в 2014—2016 годах организовал хищение денежных средств путем выдачи невозвратных кредитов. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств коммерческого банка под видом выдачи невозвратных кредитов в размере более 1 млрд рублей, следователями проведено 27 обысков. Изъяты печати юридических лиц, черновая документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

По информации источника РИА Новости в оперативных службах, речь идет о бывшем топ-менеджере банка «Финансовый Стандарт».