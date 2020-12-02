Большинство компаний, несмотря на невозможность провести корпоративы в привычном формате, найдет способ поздравить сотрудников. Таковы данные исследования международной стаффинговой компании Ancor, опросившей 350 работодателей из разных отраслей.



В прошлом году 72% работодателей организовывали новогодний корпоративный праздник, в этом году только 25% респондентов подтвердили намерение сделать это. Из тех, кто решился отмечать Новый год, только 7% встретятся с коллегами офлайн, абсолютное большинство (69%) проведут корпоратив на интернет-площадках.

«23% респондентов найдут альтернативные возможности отпраздновать Новый год с коллегами, — комментирует директор по маркетингу и продажам Ancor Наталья Щербакова. — Компании побольше уже сейчас разрабатывают для своих сотрудников праздничные edutainment-программы: в этом году обучение и развитие стали настоящим трендом, пик пришелся на весеннюю самоизоляцию, но и сейчас люди с удовольствием осваивают что-то для них интересное. Работодатели этот тренд поддерживают. Компании с небольшим штатом сотрудников планируют разрешенные активности: походы на каток, ужины в ресторанах и т. д.».

Но даже если по ряду причин праздник нельзя отметить, поднять настроение подарками и премиями точно можно. Участникам опроса предложили назвать один или несколько способов предновогоднего поощрения сотрудников: 52% подарят материальные подарки, 47% — нематериальные, 11% выплатят премии.

В прошлом году премии выплачивал каждый второй работодатель, в этом, несмотря на кризис, количество щедрых компаний сократилось ненамного: по-прежнему готовы премировать сотрудников 39% предприятий. Из них 66% оставили размер премий на уровне прошлого года, а 5% даже увеличили выплаты.

«Уходящий год был сложным для всех: кто-то стремительно развивался, опережая свои самые смелые планы, кто-то — выживал, — констатирует Щербакова. — В любом случае люди устали, им как никогда нужно ощущение праздника и вера в то, что самое трудное уже позади. В этом году предновогодние поощрения будут не только инструментом тимбилдинга и наградой, но и моральной поддержкой, сегодня нам всем нужно чувство надежного плеча».