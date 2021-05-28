Банк России приказом от 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Нарат» (РНКО, регистрационный номер 1902-К, г. Казань), сообщает пресс-служба регулятора.
Как поясняется в релизе, РНКО «Нарат»:
- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций», — отмечается в сообщении.
В РНКО «Нарат» назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.