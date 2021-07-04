Банк России оценил интенсивность недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах на 1 апреля 2021 года. Так, в «красной» (высокорисковой) зоне оказались десять субъектов РФ, говорится в «Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

«По данным за истекший скользящий год, по состоянию на 1 апреля 2021 года к «красной» (высокорисковой) зоне отнесены 10 субъектов РФ, среди которых шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край. В «красную» зону входят также такие субъекты Сибирского федерального округа, как Новосибирская область, Республика Тыва и Республика Хакасия. За первые три месяца 2021 года список субъектов «красной» зоны изменений не претерпел», — говорится в обзоре.

Как отмечает регулятор, тенденции к изменению анализируемых показателей в последние три месяца позволили выйти из «желтой» зоны в «зеленую» трем субъектам — Москве, Ростовской и Астраханской областям. Одновременно из «зеленой» зоны в «желтую» переместились Амурская область и Чувашская Республика. В настоящее время вблизи границ «красной» зоны находятся Ставропольский, Хабаровский, Краснодарский и Забайкальский края, Нижегородская, Магаданская, Воронежская, Смоленская, Челябинская области, а также Еврейская автономная область, город Севастополь, республики Крым и Адыгея.



Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к «красной» зоне, составила 5,4% российского рынка ОСАГО, при этом вклад этих субъектов РФ в страховые выплаты достигает 10,4%. На фоне динамики анализируемых показателей (рост средней выплаты, снижение частоты страховых событий и скользящего коэффициента выплат) постепенно снижаются риски недобросовестных действий в сфере ОСАГО в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в целом, а также в Ивановской, Калининградской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Кировской и Ульяновской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, в республиках Алтай, Адыгея, в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках. Ухудшается ситуация в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в Новосибирской и Магаданской областях, Приморском крае, Республике Тыва и Чукотском автономном округе.

В остальных федеральных округах ситуация с региональными рисками недобросовестных действий в страховании по сравнению с результатами предыдущих обзоров существенно не изменилась. Вместе с тем в 2020 году и I квартале 2021-го в связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции произошли некоторые изменения на рынке ОСАГО, влияющие на риски недобросовестных действий.

Так, в период ограничительных санитарно-эпидемиологических мер уменьшилась частота страховых случаев (минус 2,4% за последние три месяца, минус 10,4% за год), что предположительно обусловлено в том числе снижением интенсивности дорожного движения. Остается практически стабильным такой показатель, как доля договоров ОСАГО, заключаемых в электронном виде (около 60%). Средняя страховая премия по ОСАГО за год осталась на уровне 5,6 тыс. рублей. В результате постоянного сокращения частоты страховых событий скользящий коэффициент выплат снизился за год до 61,8% (на 6,8%) и вернулся к уровню 2018 года. Страховые выплаты за скользящий год в сравнении с данными на 1 апреля 2020 года уменьшились на 4,0%. При этом количество урегулированных убытков сократилось всего на 9,6%, что с учетом снижения частоты дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 10,4% в целом говорит о способности страховых организаций эффективно работать в современных условиях.

Средняя выплата по ОСАГО за последние три месяца выросла на 1,5% и достигла 69,2 тыс. рублей. За год по РФ этот показатель вырос на 7,5%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА