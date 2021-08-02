Суд вынес приговор в отношении бывшего кассира коммерческого банка «Кредит Экспресс» Натальи Ципиновой, признав ее виновной в присвоении и легализации похищенных денежных средств. Как уточняется в сообщении Следственного комитета РФ, ранее с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следствием и судом установлено, что директор «Кредит Экспресса» Алла Кабанова с целью хищения денежных средств банка под видом проведения различных банковских операций в 2013 году создала организованную группу, в состав которой также вошли члены совета директоров Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, главный бухгалтер Мария Антонова и сотрудники кредитного отдела Анастасия Новотнова, Егор Пихтин и Константин Кабанов, управляющая филиалом «Московский» банка Елена Чуева, кассир Наталья Ципинова. На основании собранных доказательств в зависимости от роли каждого всем девяти участникам преступной группы предъявлены обвинения в совершении 40 эпизодов хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов и снятия средств с вкладов клиентов на общую сумму свыше 190 млн рублей и в последующей их легализации.

В 2018 году ЦБ отозвал лицензию у «Кредит Экспресса», напоминают в Следственном комитете.

«По уголовному делу проведено более 130 различных экспертиз, допрошено свыше 180 свидетелей, а также проведены иные следственные действия. В целях обеспечения возмещения ущерба и исполнения приговора суда в виде штрафа наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 47 млн рублей», — говорится в релизе.

Суд дал Ципиновой четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении остальных обвиняемых уголовное дело рассматривается судом по существу. Ранее к лишению свободы также была приговорена управляющая филиалом «Московский» банка «Кредит Экспресс» Елена Чуева, указывают в СК.

В материале ТАСС на эту тему уточняется, что приговор в отношении Ципиновой вынес Черемушкинский районный суд Москвы. Главой преступной группы назван Василий Бойко-Великий, и поясняется, что кассир банка, согласно судебному решению, совершала хищения в период с 2013 по 2018 год, подписывая фиктивные расходные кассовые ордера о выдаче денежных средств из кассы филиала кредитного учреждения. Похищенные деньги она передавала руководителю преступной группы Бойко-Великому.



По информации ТАСС, суд также удовлетворил гражданский иск банка в лице Агентства по страхованию вкладов о взыскании с Ципиновой в счет возмещения материального ущерба более чем 172 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки, указано в заметке.

Ася ШАЛИМОВА