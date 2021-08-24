По итогам первого полугодия 2021 года в Московском регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО, уточнив, что некоторые из них ориентированы на аудиторию старшего возраста. Все данные о выявленных за полугодие организациях регулятор передал в прокуратуру, Роскомнадзор, ФАС и другие уполномоченные органы.

В общей сложности в Москве выявлены 42 нелегальных кредитора, 22 субъекта с признаками финансовой пирамиды, четыре нелегальных субъекта в сфере рынка ценных бумаг. В Московской области — пять нелегальных кредиторов и пять финансовых пирамид. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных пирамид выросло в два раза, что объясняется в значительной степени отменой карантинных ограничений.

«Среди финансовых пирамид столичного региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста», — рассказал Евгений Балычев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО. По его словам, подобные компании имеют физические офисы присутствия и маскируются под форму потребительских кооперативов либо потребительских обществ, привлекают потенциальных «инвесторов» обещаниями повышенной доходности.

Так, например, компания с наименованием «Международный производственный кооператив «Парамайнекс Финанс» предлагала клиентам инвестировать наличные и безналичные средства в сельское хозяйство, строительство, оптовые поставки оборудования, а также криптовалютные активы, обещала доходность до 25% годовых и якобы гарантию защищенности. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела. Поиск потенциальных клиентов осуществлялся преимущественно методом холодных звонков, а клиенты были уверены, что размещают деньги в качестве банковского вклада.

Аналогичным примером является деятельность потребительского кооператива «Агропромвклад» с офисами в Москве и других городах ЦФО, который принимает деньги «как выгодную альтернативу банковским сбережениям» и обещает доходность до 10,5% годовых. Кооператив анонсирует розыгрыши ценных призов среди пайщиков.

«У нелегальных кредиторов Московского региона по-прежнему популярна схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог ПТС, — уточнил Евгений Балычев. — Признаки нелегальной деятельности по этой схеме установлены в работе таких компаний, как, например, ООО «Первый лизинговый центр», ООО «Лизинг Дистрибьюшн», действующих в Москве, а также ООО «Капитал Инвест Лизинг», ООО «Лизинг Директ» и ООО «ЛК «Автоэкспресс», зарегистрированных в Московской области. Обращение к подобным недобросовестным участникам рынка может грозить потерей имущества».