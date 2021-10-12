В Москве 28—29 октября состоится VII Всероссийский форум по цифровизации банковской розницы «E-Channel banking forum 2021» . Участники встречи обсудят ключевые цели цифровой трансформации на 2022 год, влияние цифрового рубля на банковскую розницу в перспективе трех – пяти лет, новые возможности и направления развития биометрии и удаленной идентификации, а также то, какую модель будущего выбрать, чтобы выиграть.

Также речь пойдет о новых форматах цифрового обслуживания, новых подходах к привлечению клиентов. Спикеры расскажут, как модернизировать банковские продукты в цифре, чтобы повысить доходность, как улучшить интеграцию в клиентскую базу с учетом текущих трендов по ИИ и машинному обучению, а также об эволюции мобильного банка как канала продаж.

Ключевые вопросы

Что ждет банковский цифровой рынок в ближайшем будущем?

Новые возможности и направления развития биометрии и удаленной идентификации.

Насколько модель экосистемы устойчива и как будет развиваться в дальнейшем?

Как максимизировать доходность от цифровых продаж и обслуживания клиентов?

Как всеобщая цифровизация отразится на физической сети?

Спикеры форума:

советник заместителя председателя правления ВТБ Сергей Лукашкин;

руководитель дирекции цифровых продаж Альфа-Банка Евгения Шашева;

советник заместителя председателя правления Россельхозбанка Наталья Сторина;

вице-президент, директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский;

исполнительный вице-президент, руководитель направления развития чат-канала и чат-ботов Райффайзенбанка Илья Щиров;

руководитель направления потребительского кредитования групп Росбанка и Societe Generale, MBA Росбанка Игорь Дмитриев;

директор по развитию, диджитал-департамент банка «Санкт-Петербург» Игорь Бутенко;

руководитель департамента цифровых сервисов и каналов розничного блока банка «Уралсиб» Дмитрий Наранович;

руководитель отдела развития цифрового бизнеса, EMBA УБРиР Денис Тур;

директор департамента цифрового банкинга МТС Банка Кирилл Гурбанов;

директор по развитию продаж в цифровых каналах Промсвязьбанка Юлия Михайловская;

многие другие.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь .