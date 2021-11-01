📰 В России предложили ужесточить наказание за неоплату счетов на электроэнергию, пишут «Известия» . Такую инициативу НП «Совет рынка» направил в Минэнерго, рассказал глава организации Максим Быстров. «Совет рынка» считает нужным удвоить штрафы для юрлиц со 100—200 тыс. рублей до 200—400 тыс. рублей и ужесточить наказание за повторные нарушения (ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц). Предложения касаются санкций для «неотключаемых» потребителей, то есть тех, кому энергосбытовые компании не могут не предоставлять свои услуги.

📰 Представителям недееспособных людей (детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с инвалидностью из-за ментальных нарушений) могут упростить процедуру подтверждения своего статуса для распоряжения средствами на счетах их подопечных, пишут «Известия» . Сейчас опекуны и попечители вынуждены тратить время на бумажные процедуры, чтобы доказать свой статус. В следующем году может быть принят закон, который позволит банкам подтверждать сведения о дееспособности гражданина и законных представителях онлайн — через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

📰 Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую стратегическую инициативу под названием «Платформа университетского технологического предпринимательства», пишут «Известия» . Речь идет о создании экосистемы технологического предпринимательства вокруг университетов для формирования пула быстрорастущих технологических компаний. Воплощение инициативы в жизнь позволит организовать не менее 30 тыс. стартапов и 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, основная задача — помочь энтузиастам вывести свои продукты на рынок.



📰 Интерес инвесторов к золоту в 2021 году спадает, они уходят в более доходные вложения: в криптовалюты и сырьевые активы, пишут «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Национальным рейтинговым агентством (НРА) аналитический обзор по рынку золота. Так, в этом году на глобальном фьючерсном рынке золота в январе было открыто 568 888 позиций, а в сентябре — 507 113. По итогам 2020 года инвестиционный спрос составил 48% от общего объема спроса на металл, а в первом полугодии 2021 года его доля сократилась до 25%, уточнили аналитики НРА. Основные потребители золота — ювелиры (48%), доля центробанков — 18%.



📰 Задолженность застройщиков перед банками по проектному финансированию удвоится к концу 2022 года и достигнет 4 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический материал «ДОМ.РФ». Долг застройщиков стабилизируется после 2022 года на уровне 4,5 трлн рублей, считают в компании, а дальнейший рост кредитования будет возможен только за счет наращивания масштабов многоквартирного строительства в стране. Банки поборются за выдачу примерно 1,5 трлн рублей проектных кредитов в IV квартале 2021 года — IV квартале 2022 года.

📰 Цены на российскую пшеницу активно растут, пишет «Коммерсант» . На неделе средние котировки увеличились на 9 долларов до 325 долларов за тонну, обновив максимумы с сезона 2012—2013 года. Среди причин отмечается ограниченное предложение зерна в мире, в том числе сложности с урожаем в России, а также итоги тендера египетской госкомпании GASC, где было закуплено 180 тыс. тонн пшеницы из РФ по 327—239 долларов за тонну. Теперь аналитики ждут роста котировок до 350 долларов за тонну.

📰 Эта осень может оказаться самой успешной за последние пять лет для российских эмитентов евробондов, пишет «Коммерсант». В октябре они привлекли 4,7 млрд долларов, что стало лучшим результатом с апреля 2017 года. До конца ноября ожидается размещение еврооблигаций еще пяти-семи эмитентов на сходную сумму, причем проблем из-за локдауна на рынке не ожидают. Продолжающийся рост ставок, в том числе на фоне ожиданий ужесточения политики ФРС, лишь подстегивает эмитентов к выходу на долговой рынок.

📰 Из-за роста цен на стройматериалы московскому стройкомплексу приходится пересматривать крупные контракты, сообщил в интервью РБК вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, рост цен на металл на 50% по мостам дает увеличение общей цены контракта до 20%, а по объектам гражданского строительства суммарно отмечено общее удорожание по материалам на 10—15%. Однако стройкомплекс планирует развитие фактически на десять лет вперед, поэтому по многим материалам созданы запасы и пока удается удерживать стоимость, отметил Бочкарев.

