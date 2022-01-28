Россияне стали чаще сдерживать обещания взыскателям выплатить задолженность: средний показатель доли сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay) совершить платеж в счет погашения долга по итогам 2021 года вырос на 1,8 процентного пункта. Такие данные приводит сервис по возврату проблемной задолженности ID Collect (входит в Группу IDF Eurasia).

«Среди тех, у кого была просроченная задолженность по кредитным картам, в 2021 году относительно 2020 года средний показатель доли сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay) за год вырос на 1,8 п. п. По потребительским POS-кредитам — на 1 п. п., по потребительским кредитам наличными — на 8 п. п. По автокредитам — на 2 п. п.», — указано в исследовании.

Среди тех, у кого была просроченная задолженность в микрофинансовых организациях по PDL-займам (краткосрочные займы «до зарплаты» на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней), средний показатель вырос на 5 п. п. По Installment-займам (среднесрочные ссуды до 100 тыс. рублей сроком до одного года) — на 2,3 п. п. По POS-микрозаймам (целевой микрокредит на покупку товаров или услуг) показатель вырос на 3,4 п. п.

«Весомая доля клиентов занята в пострадавших от пандемии отраслях, и по мере их восстановления, а также общего восстановления экономики растет и платежеспособность должников. Постепенно должники осознают, что сегодня взыскатели — это цивилизованный инструмент, с помощью которого при наличии желания можно эффективно управлять своим долгом: составлять комфортные графики платежей, реструктуризировать долг, совместно вырабатывать варианты решения проблемы в целом и так далее», — отмечает генеральный директор ID Collect Александр Васильев.

В рамках исследования были изучены отдельно должники банков и микрофинансовых организаций, имеющие просроченную задолженность сроком от 90 дней и более. Речь идет о клиентах, чья задолженность была выкуплена взыскателями по договорам цессии.