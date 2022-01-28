Все новости

Россияне стали чаще сдерживать обещания взыскателям выплатить задолженность

28.01.2022 09:43
1 461
3 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Россияне стали чаще сдерживать обещания взыскателям выплатить задолженность: средний показатель доли сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay) совершить платеж в счет погашения долга по итогам 2021 года вырос на 1,8 процентного пункта. Такие данные приводит сервис по возврату проблемной задолженности ID Collect (входит в Группу IDF Eurasia).

«Среди тех, у кого была просроченная задолженность по кредитным картам, в 2021 году относительно 2020 года средний показатель доли сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay) за год вырос на 1,8 п. п. По потребительским POS-кредитам — на 1 п. п., по потребительским кредитам наличными — на 8 п. п. По автокредитам — на 2 п. п.», — указано в исследовании.

Среди тех, у кого была просроченная задолженность в микрофинансовых организациях по PDL-займам (краткосрочные займы «до зарплаты» на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней), средний показатель вырос на 5 п. п. По Installment-займам (среднесрочные ссуды до 100 тыс. рублей сроком до одного года) — на 2,3 п. п. По POS-микрозаймам (целевой микрокредит на покупку товаров или услуг) показатель вырос на 3,4 п. п.

«Весомая доля клиентов занята в пострадавших от пандемии отраслях, и по мере их восстановления, а также общего восстановления экономики растет и платежеспособность должников. Постепенно должники осознают, что сегодня взыскатели — это цивилизованный инструмент, с помощью которого при наличии желания можно эффективно управлять своим долгом: составлять комфортные графики платежей, реструктуризировать долг, совместно вырабатывать варианты решения проблемы в целом и так далее», — отмечает генеральный директор ID Collect Александр Васильев.

В рамках исследования были изучены отдельно должники банков и микрофинансовых организаций, имеющие просроченную задолженность сроком от 90 дней и более. Речь идет о клиентах, чья задолженность была выкуплена взыскателями по договорам цессии.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
SL/TP
28.01.2022 20:32
<p>ugor,</p>
<p></p>
<p>чур не я! </p>
1
ugor
ugor
28.01.2022 22:21
<p>SL/TP,Кто это чур?)))))</p>
0

Материалы по теме

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей