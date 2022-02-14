Правительство расширит функционал ГИС в сфере здравоохранения

Функционал Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) будет расширен. Постановление, расширяющее функционал ЕГИСЗ, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Правительство обновило базовый документ о цифровизации государственной медицинской помощи — положение «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения». Согласно постановлению правительства, система свяжет между собой все региональные медицинские организации. При этом большинство документов — выписки, справки и медкарты должны перейти в электронный вид. Кроме того, врачи получат доступ к необходимым документам, например к истории болезни, даже если человек переезжал и менял поликлинику или больницу.

Отдельным элементом системы станет информационный ресурс учета информации для предотвращения вспышек коронавирусной инфекции. Анализ этих данных позволит прогнозировать ситуацию и оперативно принимать меры. «Коммерсант» предполагает, что в перспективе туда будут поступать данные из системы маркировки лекарств — ранее правительство сделало мониторинг доступности препаратов и вакцин от коронавируса ежедневным.

В состав обновленной ЕГИСЗ войдут различные федеральные реестры, в том числе базы медицинских документов о смерти и о рождении, а также реестр сведений о результатах медицинских освидетельствований на право владения оружием. Кроме того, в системе будут представлены данные о лекарственном обеспечении граждан. Теперь, как отмечает «Коммерсант», с помощью системы Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования будут собирать данные о специализированной и высокотехнологичной помощи, оказанной пациентам в федеральных медцентрах в рамках базовой программы ОМС. С 2021 года такие центры благодаря поправкам к закону об обязательном медицинском страховании получили отдельный канал финансирования и стали неподотчетны медицинским страховщикам. Еще одно новшество в функционале ЕГИСЗ — подсистема поддержки функционирования ситуационного центра, который в режиме реального времени будет получать информацию о возникающих ситуациях в сфере здравоохранения, о ее показателях и отчетных цифрах.

«Все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее. А в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь», — отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 8 февраля.

«Коммерсант» напомнил, что ЕГИСЗ была запущена в 2018 году. Ее основные составляющие и принципы работы регламентируются постановлением правительства. Его новая версия, с одной стороны, приводит нормативную базу в этой сфере к актуальным требованиям законодательства, с другой — содержит ряд нововведений, отражающих изменение представления правительства о границах цифровизации медицины.