ООО «Банк ПСА Финанс Рус» — дочерняя организация французского банка Banque PSA Finance, входящего в международную группу Peugeot S. A. Основные виды деятельности — кредитование физических лиц и предпринимателей (на покупку автомобилей марок автоконцерна Peugeot Citroen), а также финансирование дилеров Peugeot и Citroen в России. Главным источником фондирования выступают собственные средства.

Банк был учрежден в 2008 году как ООО «АИГ Банк (Рус)». В сентябре 2009 года Banque PSA Finance* приобрел 98% акций российской кредитной организации у американского страховщика AIG (American International Group). Вслед за сменой акционера банк получил от ЦБ РФ лицензию на осуществление банковских операций с указанием нового наименования — ООО «Банк ПСА Финанс Рус».

На текущий момент Банк ПСА Финанс Рус — это узкоспециализированная кредитная организация. Основные направления деятельности — кредитование частных клиентов на покупку автомобилей марок Peugeot и Citroen, а также финансирование официальных дилерских центров. Кредитное учреждение не является участником системы страхования вкладов.

Бенефициарным владельцем 100% долей ООО «Банк ПСА Финанс Рус» является французский Banque PSA Finance, полностью подконтрольный Peugeot S. A., акции которой торгуются на Парижской фондовой бирже.

Банк представлен головным офисом в Москве и одним кредитно-кассовым офисом в Самаре. Собственная сеть банкоматов не развита. Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 48 человек.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 6,6% (или 347,7 млн рублей), составив 4,9 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• на отчетную дату доля привлеченных средств юридических лиц минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 3,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,3% (или 42,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 64,9% и 35,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 70,75% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 53% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 60,8% и 39,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 59,9% до 53%, при этом их номинальный объем сократился на 552,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 0% до 7,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 385 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 3,2% до 7,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 196,4 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 36,3% до 31,3%, при этом их номинальный объем сократился на 372,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 552,7 млн рублей (или 17,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 76,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 71,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,7% до 16,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 34,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,5 млрд рублей (248% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 385 млн рублей. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 110,4 млн рублей. По итогам января — октября кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 347,3 млн рублей.

Совет директоров: Арно дю Тейе де Ламот (председатель), Фредерик Легран, Яник Безар, Николя Деруссо.

Правление: Алексей Петриченко (и. о. председателя), Владислав Митин, Елена Денисова, Денис Затонских.

* Banque PSA Finance поддерживает развитие аффилированных автобрендов в 23 странах. По итогам первого полугодия 2018 года активы кредитной организации составили 3,3 млрд евро, собственный капитал — 2,75 млрд евро, кредиты клиентам — 239 млн евро.

