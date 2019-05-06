Комиссионные доходы банков и в абсолютном, и в относительном выражении растут уже несколько лет подряд. На них делается ставка якобы из-за их «безрисковости». Так ли это на самом деле и почему рост комиссионного бизнеса может замедлиться?

Если в 2014 году доля комиссионных доходов в общей сумме процентных и комиссионных доходов банковского сектора составляла немногим более 28%, то в 2017 году этот показатель превысил 35%. В прошлом году они приблизились к 40%.

Объясняется тенденция к росту доли комиссионных доходов в общей структуре доходов несколькими факторами. Один из них — сокращение процентной маржи. С середины прошлого года начался постепенный рост ставок привлечения, который усилился после того, как регулятор дважды повысил ключевую ставку. При этом ставки по кредитам росли с некоторым запозданием, что и привело к так называемым процентным ножницам, которые «порезали» процентную маржу банковского сектора. Здесь же стоит упомянуть и фактор ценовой конкуренции (иногда — прямого демпинга), также влияющий на снижение процентных доходов.

Второй и, пожалуй, более значимый фактор — ускорение роста продаж комиссионных продуктов. Прежде всего, страховых. Достаточно посмотреть на данные крупнейшего банка страны — Сбербанка, чтобы в этом убедиться. Так, на Сбербанк пришлась почти четверть всех собранных в России страховых премий по итогам 2018 года. Чистые премии по всем видам страхования, полученные через подразделения Сбербанка, по итогам 2018 года составили 337,3 млрд рублей по сравнению с 249,6 млрд рублей годом ранее.

Неудивительно, что если чистый процентный доход банка увеличился за год на 3,3% (до 1,25 трлн рублей), то комиссионные доходы выросли сразу на 19,5% — до 429 млрд рублей. В банке отмечали, что самый большой прирост комиссионных доходов (помимо операций с банковскими картами, где у Сбербанка доминирующая рыночная доля) пришелся как раз на расчетные операции и реализацию страховых продуктов. Кстати, по итогам I квартала этого года эта тенденция лишь усилилась. Так, чистый процентный доход Сбербанка в январе — марте 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года сократился на 0,8% — до 299 млрд рублей. В то же время чистый комиссионный доход банка вырос на 9,4% и составил 98,9 млрд рублей.

Причем активно продается банками не только так называемое кредитное страхование (привязанное к выдаче займов физическим лицам — от потребительских до ипотечных), но и добровольные страховые продукты. Взрывной рост уже несколько лет демонстрируют продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), правда, эта бочка меда была серьезно подпорчена проблемой мисселинга, или некорректных продаж, что вызвало волну критики со стороны регулятора рынка, клиентов и общественных структур.

Тема экосистем и маркетплейсов крайне популярна сегодня на банковском рынке, но надо отметить, что крупнейшие из них возникли не на базе агрегаторов и посредников, а в ведущих банках. Они предлагают клиентам большой набор услуг. Кроме финансовых это юридические сервисы, телемедицина, ряд других сервисов. Свою долю в комиссионных доходах принесла и сфера управления активами. Индивидуальные инвестиционные счета, паевые инвестиционные фонды, ОФЗ для населения активно продавались клиентам.

Еще одна составляющая роста комиссионных продуктов — традиционное расчетно-кассовое обслуживание. Точнее, не совсем традиционное, скорее напротив — инновационное. Специализированные расчетные банки, банки для малого бизнеса, вышедшие на этот рынок, задали новые стандарты обслуживания клиентов, продемонстрировали новые модели взаимодействия с ними, новые источники комиссионных доходов. Надо признать, что банковская система довольно быстро сориентировалась в этих изменениях, что также привело к росту комиссионной составляющей в доходах кредитных организаций.

Однако заветная мечта банковского сообщества — равные доли комиссионных и процентных доходов — представляется мне недостижимой. Как минимум в ближайшем будущем. Например, в сегменте продаж страховых продуктов хотя и будет продолжаться рост, однако, очевидно, произойдет охлаждение спроса и снижение динамики. Банки и страховщики, регулятор (Банк России), ВСС в ответ на проблему мисселинга разработали новые стандарты продаж страховых продуктов (включая комиссионные). Они устанавливают ряд требований. В том числе к раскрытию рисков продуктов, необходимости объяснения клиентам возможностей и условий расторжения договоров и других параметров. В результате это приведет к снижению объемов продаж, а следовательно, и размеров комиссий. Да и штрафы за неправильные продажи явно охладят пыл. Также немаловажно, что начался рост ставок по депозитам, а именно низкие доходности по ним были основным драйвером продаж ИСЖ.

Что касается расчетно-кассового обслуживания, то оценить рентабельность этого сегмента бизнеса для банков сложнее, чем в сфере комиссионных продаж. Дело в том, что для банка стоимость одного рубля доходов (сколько надо потратить, чтобы его получить) в комиссионных продажах невелика, а вот в РКО составляет уже ощутимую сумму. Нет статистики, а значит, невозможно подсчитать, насколько у банков, в том числе специализированных, действительно рентабелен (без учета других доходов и расходов) их расчетно-кассовый бизнес.

Иллюзий относительно того, что можно стать специализированным расчетным банком, не принимая на себя существенные риски, ни у кого не сталось. Мы видели множество примеров банков, которые начали активно развивать расчетно-кассовый бизнес и сразу же получили целый ряд претензий по соответствию 115-ФЗ (о противодействии легализации и финансированию терроризма). Жесткий комплаенс и соответствие требованиям Росфинмониторинга непросто совместить с амбициозными планами по захвату доли рынка РКО.

Таким образом, можно спрогнозировать дальнейший рост комиссионных доходов в абсолютном выражении, но рост их доли в общей структуре доходов банковского сектора, скорее всего, замедлится.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

